Más de 120 infectados: investigan preocupante brote de salmonela en 15 estados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de infecciones por salmonela en rápido crecimiento en varios estados del país.

Aunque hasta ahora no se ha determinado cuál es la fuente de la infección, se desconoce si proviene de un alimento, cadena de supermercados o restaurantes, por lo que funcionarios de salud están entrevistando a personas enfermas sobre los alimentos que comieron antes de la enfermedad y cualquier otra exposición.

El brote de salmonela se identificó el 10 de julio con 13 personas enfermas reportadas en tres estados. Diez días después, el brote aumentó a 125 personas enfermas en 15 estados.

Los CDC informaron que 24 personas han sido hospitalizadas por el brote de salmonela. Hasta el momento no se reporta ninguna muerte. Oregon tiene el mayor número de infecciones, con 42 personas, seguido de Utah, con 28.

El organismo no ha emitido ninguna recomendación para evitar un alimento en particular hasta que no se identifique la fuente del brote.

Para prevenir una infección por salmonela, los CDC recomiendan lavarse las manos frecuentemente y lavar frutas y verduras antes de comerlas, cortarlas o pelarlas.

Asegúrese de separar los alimentos como fruta fresca, ensaladas y embutidos (o alimentos que no se cocinarán antes de comer) lejos de la carne cruda, las aves y los mariscos. Siempre cocine a una temperatura lo suficientemente alta como para matar gérmenes y refrigere los alimentos perecederos en dos horas.

La mayoría de las personas infectadas con salmonela desarrollan diarrea, fiebre y dolores estomacales después de haber estado expuestos a la bacteria. La enfermedad generalmente dura de 4 a 7 días.

La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Sin embargo, algunos pueden terminar hospitalizados, entre ellos niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunes débiles.

