La cadena de sándwiches Jersey Mike’s es adquirida por la empresa privada Blackstone

NUEVA YORK — Jersey Mike's, la cadena de sándwiches en rápida expansión, va a ser adquirida por el gigante de la gestión de activos Blackstone.

En la transacción anunciada el martes, los fondos de capital privado gestionados por Blackstone se utilizarán para adquirir la propiedad mayoritaria de Jersey Mike's. La operación "tiene por objeto ayudar a Jersey Mike's a acelerar su expansión dentro y fuera del mercado estadounidense", según las empresas, así como contribuir a las inversiones tecnológicas en curso.

Blackstone y Jersey Mike's no revelaron inmediatamente los términos financieros en su anuncio del martes. Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto confirmó a The Associated Press que la operación valoraría Jersey Mike's en unos $8,000 millones, una cifra de la que ya había informado The Wall Street Journal.

Se espera que la adquisición de la empresa privada se cierre a principios de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre. Según los términos del acuerdo, el fundador y consejero delegado de Jersey Mike's, Peter Cancro, continuará al frente del negocio y mantiene una "participación significativa" en la cadena, señalaron las empresas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Creemos que todavía estamos en las primeras etapas de la historia de crecimiento de Jersey Mike's y que Blackstone es el socio adecuado para ayudarnos a alcanzar cotas aún mayores", dijo Cancro en un comunicado, añadiendo que Blackstone “ha ayudado a impulsar el éxito de algunas de las franquicias más emblemáticas a nivel mundial”.

Las raíces de Jersey Mike's datan de 1956, con un local en Point Pleasant, Nueva Jersey, que originalmente se llamaba Mike's Subs. En 1975, Cancro, entonces un estudiante de 17 años que trabajaba allí desde los 14, compró el negocio con la ayuda de su entrenador de fútbol.

La cadena se ha expandido rápidamente en la última década, triplicando con creces sus locales, de 857 en 2014, a más de 2,800 este año, según Technomic, una consultora de restauración.

Jersey Mike's registró unas ventas de $3.3 mil millones en 2023, un 25% más que el año anterior, según Technomic. Es la 30ª cadena de EEUU por ventas anuales.

Su agresivo crecimiento ha ayudado a Jersey Mike's a arrebatar cuota de mercado a rivales como Subway, que ha estado luchando con un exceso de tiendas envejecidas. El año pasado, Subway fue adquirida por Roark Capital, una empresa de capital riesgo con experiencia en gestión de restaurantes. Roark también es propietaria de Inspire Brands, que alberga otros dos rivales de Jersey Mike's: Jimmy John's y Arby's.

El acuerdo del martes con Jersey Mike's sigue a una serie de inversiones similares de Blackstone. Este mismo año, la empresa de capital riesgo adquirió Tropical Smoothie Cafe en una operación que, según dijo, también contribuiría a la expansión de la cadena.