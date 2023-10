Juez ordena a Trump que baja la voz durante una audiencia

NUEVA YORK - Un juez advirtió a Donald Trump y a otros en su juicio por fraude civil en Nueva York que mantuvieran la voz baja el miércoles después de que el expresidente levantó las manos con frustración y habló en voz alta con sus abogados mientras un testigo testificaba en su contra.

El juez Arthur Engoron hizo la advertencia después de que Trump conversara fuerte con sus abogados en la mesa de la defensa durante el segundo día de testimonio del tasador de bienes raíces Doug Larson en el juicio de Manhattan.

El abogado estatal Kevin Wallace pidió a Engoron que pidiera a la defensa que "dejara de hacer comentarios durante el testimonio del testigo", y agregó que las "exhortaciones" eran audibles en el lado de la sala de los testigos. Luego, el juez pidió a todos que bajaran la voz, “especialmente si se pretende influir en el testimonio”.

El favorito republicano para 2024 estuvo en la corte por segundo día consecutivo el miércoles, observando el juicio que amenaza con trastornar su imperio inmobiliario y su imagen de empresario rico. Asistió los primeros tres días, pero no asistió la semana pasada. El martes, salió durante un descanso de la tarde para dar una declaración en un juicio no relacionado.

En una decisión previa al juicio el mes pasado, Engoron dictaminó que Trump y su compañía, la Organización Trump, cometieron años de fraude al exagerar los valores de sus activos y su patrimonio neto en los estados financieros anuales utilizados para hacer tratos y obtener mejores condiciones en préstamos y seguros.

Como castigo, Engoron ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara el control de algunas empresas de Trump, poniendo en duda la futura supervisión de la Torre Trump y otras propiedades importantes, pero un tribunal de apelaciones lo ha bloqueado por ahora.

Trump no habló sobre el caso en su camino a la corte frente a las cámaras de televisión el miércoles, guardando su habitual vitriolo sobre la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para un descanso por la mañana.

Dentro de la sala del tribunal, que está cerrada a las cámaras, Trump se irritó cuando Larson testificó. Los abogados de Trump buscaban socavar las afirmaciones del estado de que sus principales representantes corporativos jugaron para inflar los valores de sus propiedades y mejorar sus resultados.

En una serie de preguntas, el abogado de Trump, Lazaro Fields, trató de establecer que Larson, en un momento dado, había superado el valor proyectado para 2015 de un edificio de oficinas de Wall Street propiedad de Trump en 114 millones de dólares. Larson dijo que "los valores no estaban equivocados; es lo que sabíamos en ese momento".

Trump levantó las manos durante el intercambio.

El martes, Larson testificó que nunca consultó ni dio permiso al excontralor de la Organización Trump, Jeffrey McConney, para citarlo como experto externo en las hojas de cálculo de valoración que utilizó para crear los estados financieros de Trump.

Fields acusó el miércoles a Larson de mentir, señalando un intercambio de correos electrónicos de hace una década entre McConney y el tasador.

Eso desató un enfado entre la defensa y las partes estatales, y el abogado de Trump, Christopher Kise, sugirió que Larson podría correr el riesgo de cometer perjurio y necesitaba que le asesoraran sobre sus derechos contra la autoincriminación. La abogada estatal Colleen Faherty calificó los comentarios de Kise como “intimidación de testigos”.

Después de que escoltaron a Larson fuera de la sala del tribunal, Kise insistió en que estaba tratando de proteger los derechos de los testigos, mientras que el abogado estatal Kevin Wallace se quejó de que la defensa estaba montando “una actuación” para los medios. Al final, Engoron permitió que Larson regresara y respondiera la pregunta sin previo aviso legal. Larson dijo que no recordaba el correo electrónico.

Cuando se le preguntó nuevamente si entendía que McConney había pedido su opinión para realizar valoraciones, Larson, cansado, dijo: "Eso es lo que parece".

Trump criticó ese intercambio durante un receso en la corte.

“¿Ves lo que pasó? El gobierno mintió. Simplemente mienten. No revelaron toda la información que tenían”, dijo Trump. "No revelaron todas las pruebas que me hacían totalmente no culpable de todo lo que dicen".

Después de Larson, los abogados estatales llamaron a Jack Weisselberg, hijo del exjefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg. El hijo arregló la financiación para Trump mientras era ejecutivo de Ladder Capital.

El juicio civil de Trump involucra seis reclamos en la demanda de James que no se resolvieron en el fallo previo al juicio de Engoron, incluidas acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Engoron decidirá el caso, no un jurado, porque la ley estatal no lo permite en este tipo de demandas.

La pelea del miércoles fue solo el último enfrentamiento entre Engoron y Trump.

Después de que Trump difamara a un empleado clave del tribunal en las redes sociales en el segundo día del juicio, el juez, un demócrata, emitió una orden de silencio limitada que prohibía a las partes en el caso difamar a los miembros de su personal. El año pasado, Engoron acusó a Trump de desacato y le impuso una multa de 110,000 dólares por tardar en responder a una citación de la oficina de James.

Trump dijo el martes fuera del tribunal que Engoron le había llegado a gustar y respetar, pero que creía que los demócratas lo estaban “empujando como a una bola de billar”. "Es una situación muy injusta en la que me pusieron", dijo Trump.