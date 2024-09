Juez fijará fecha del juicio para acusado del asesinato de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho

IDAHO - Un juez pronto podría decidir la fecha del juicio para un hombre acusado de la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados hace más de un año y medio.

Bryan Kohberger fue arrestado aproximadamente seis semanas después de que los cuerpos de Ethan Chapin, Xana Kernodle, Madison Mogen y Kaylee Goncalves fueran encontrados en una casa de alquiler cerca del campus de Moscú el 13 de noviembre de 2022.

Los estudiantes fueron apuñalados y los investigadores dijeron que pudieron vincularlos. Kohberger, entonces estudiante de posgrado en la cercana Universidad Estatal de Washington, hasta el crimen utilizando ADN encontrado en la funda de un cuchillo en la escena, videos de vigilancia y datos de teléfonos celulares.

Un juez se declaró inocente en nombre de Kohberger en una audiencia en mayo de 2023, y durante los últimos meses los abogados defensores de Kohberger y los fiscales del condado de Latah han estado discutiendo sobre las pruebas y otros datos recopilados a lo largo de la investigación.

Hasta ahora, el juez del segundo distrito, John Judge, no ha fijado una fecha para el juicio, señalando que el caso es particularmente complicado en parte porque los fiscales han dicho que solicitarán la pena de muerte si hay una condena.

Pero eso podría cambiar a finales de este mes. El jueves, el juez programó una audiencia para el 27 de junio para discutir el cronograma para el resto del caso, incluidas las fechas del juicio y una posible sentencia.

Una amplia orden de silencio ha impedido que Kohberger, los abogados de ambas partes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otras personas involucradas en el caso hagan comentarios.

A principios de este mes, Judge dijo que los investigadores que trabajan para el equipo de defensa de Kohberger se agregarían a una lista de abogados y expertos en defensa a quienes se les permite revisar registros de ADN sellados que las autoridades utilizaron para reducir el grupo de posibles sospechosos. El ADN se utilizó para la genealogía genética de investigación, en la que el material encontrado en la escena de un crimen se analiza en bases de datos genealógicas públicas para encontrar a un sospechoso o a sus familiares.

En su orden del 7 de junio, el juez también dijo que el equipo de la defensa no puede contactar a ningún familiar que aparezca en los registros y que no sea conocido por ellos sin el permiso previo del tribunal.

El fiscal Bill Thompson había argumentado anteriormente que los registros de ADN no eran relevantes porque no se utilizaron para obtener ninguna orden judicial y no se presentarían en el juicio. Pero Judge no estuvo de acuerdo y dijo el año pasado que el equipo de la defensa había demostrado que necesitaban revisar al menos algunos de los registros mientras preparaban su caso.

Los abogados de Kohberger también piden un cambio de sede. El juez aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.