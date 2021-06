Las preguntas más frecuentes sobre el uso de la tarjeta P-EBT

HOUSTON – Uno de las principales interrogantes entre las familias de Texas que reciben beneficios por hijos en edad escolar tiene que ver con el procedimiento para activar y usar sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (P-EBT por sus siglas en inglés).

Pues bien, el Departamento de Salud y Servicio Humanos de Texas ha establecido varias líneas de información para que puedas usar esta tarjeta sin inconvenientes.

Cabe recordar, que las tarjetas P-EBT están destinadas para familias cuyos hijos han sido aprobados para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.

Los beneficios de P-EBT se pueden usar de la misma manera que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Alimentaria (SNAP por sus siglas en inglés).

Estas son algunas respuestas a las preguntas más comunes.

¿Cuándo recibiré mi tarjeta P-EBT?

Recibirás por correo la tarjeta P-EBT cargada con beneficios de dos a cinco semanas después de haber enviado su solicitud. Las tarjetas se enviarán por correo a la dirección ingresada en la solicitud.

Si han pasado cinco semanas desde que solicitaste los beneficios de P-EBT y no has recibido una tarjeta P-EBT o un aviso de la HHSC, comunícate al Centro de llamadas de P-EBT al 833-442-1255, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. hora del centro.

¿Qué hago si tengo problemas para activar mi tajeta P-EBT?

Tendrás que llamar a la Línea de Ayuda para la Tarjeta Lone Star al 800-777-7328 para activar tu tarjeta P-EBT y elegir tu PIN.

Tendrás que ingresar los cuatro últimos dígitos del número de Seguro Social del padre o tutor y su fecha de nacimiento.

La información ingresada debe coincidir con la información de la persona cabeza de familia en la solicitud de P-EBT.

Si no tienes un número de Seguro Social, escribe cuatro ceros (0000).

Si al escribir tu número de Seguro Social o fecha de nacimiento no se activa su tarjeta o no puede seleccionar su PIN, deberás visitar una oficina de la HHSC para actualizar su información. Haz clic aquí para encontrar la oficina más cercana

¿Debo conservar mi tarjeta P-EBT una vez haya utilizado todos los fondos?

Sí, es posible que se emitan beneficios de P-EBT para el verano, así que guarde su tarjeta en un lugar seguro.

¿Qué puedo comprar con mis fondos de la tarjeta P-EBT?

P-EBT sigue las mismas reglas que los beneficios de alimentos de SNAP. Para más información, acá encuentras información sobre el Programa SNAP de HHS.

¿Cuánto tiempo tengo para usar los beneficios de P-EBT?

Puede empezar a usar su tarjeta en cualquier momento. Si no usa su tarjeta durante un año, los beneficios no utilizados expirarán.

¿Si no me he inscrito dónde puedo hacerlo?

Si cumples con los requisitos aquí puedes hacer tu solicitud.

Mi hijo reúne los requisitos para recibir beneficios der P-EBT, pero tengo más preguntas. ¿Con quién debo comunicarme?

Puede llamar al Centro de llamadas de P-EBT al 833-442-1255, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. hora del centro.

