¡Confirmado! Los Latin Grammy regresan a Miami. Cuándo será la ceremonia

MIAMI - La edición 25 de los premios Latin Grammy se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, ciudad que vuelve a acoger la gala de estos galardones entregados por la Academia Latina de la Grabación, que confirmó la sede este miércoles.

"Es un privilegio para nosotros celebrar nuestro 25 aniversario en Miami", dijo el presidente ejecutivo de la Academia, Manuel Abud, en un comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

De esta manera, la ceremonia, cuya primera edición se celebró en el año 2000, vuelve a realizarse en la ciudad en la que la Academia Latina de la Grabación tiene sus oficinas principales y a la que "considera su hogar", de acuerdo a la nota.

La gala de los Latin Grammy del año pasado, en la que las colombianas Karol G y Shakira ganaron los principales premios, se celebraron en Sevilla (España), en la que fue la primera vez que esta ceremonia se hizo fuera de Estados Unidos.

Con el anuncio de este miércoles, será la tercera vez que Miami albergue la ceremonia que reconoce "la excelencia en la música latina en todo el mundo", y es otorgado por profesionales de esta industria, tras las ediciones de 2003 y la de 2020, que fue virtual a causa de la pandemia del COVID-19.

"Miami ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro del entretenimiento latino, y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido", manifestó Abud.

Conóce los famosos que brillaron en España durante los Grammy Latino.

La 25 edición de estos premios, que serán transmitidos en vivo por la cadena Univision, se realizará en colaboración con el condado de Miami-Dade, así como con la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB, por sus siglas en inglés).

"Este evento celebra lo mejor de la música, y nos enorgullece mostrar la singular energía de Miami, donde la música y la cultura se encuentran de la manera más espectacular", señaló en el comunicado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien destacó que este condado es "la capital cultural de los latinos en Estados Unidos".

Miami acogerá además la serie de eventos especiales que preceden a la gala de los Latin Grammy, cuyos nominados para la edición de este año se darán a conocer el próximo 17 de septiembre.

Entre esos actos figuran Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la recepción para los nominados y la presentación de los Premios Especiales y a la Persona del Año, cuyos detalles se darán a conocer en el futuro.