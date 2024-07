Captado en video: le robaron tras subirse al auto equivocado cuando salía de bar

LAS VEGAS - Impotencia e indignación es lo que dice sentir Christian Lozano, que fue robado por un hombre que se hizo pasar por conductor de servicio compartido al salir de un bar ubicado en la Paradise Road, en Las Vegas.

El botín hurtado asciende a unos $2,000, según afirma Lozano.

Él asegura que esa noche un hombre, de origen hispano y de complexión robusta, lo robó tras llegar a su casa y éste le pidió pasar al baño.

"Me pidió que si podía entrar al baño, yo lo dejé entrar a mi casa. Entra la persona a mi casa y yo me voy a mi cuarto, me quedo dormido y él roba todo lo que estaba a su alcance", detalló Lozano.

En un video de vigilancia se observa al sujeto tapar su cara con su gorra tras percatarse que habían cámaras en la vivienda.

Lozano reconoce que no confirmó la placa del auto ni que la apariencia del conductor coincidiera con la aplicación del servicio de transporte.