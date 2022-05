“Lo logramos juntos”: joven de origen mexicano agradece a sus padres por recibir doble bachillerato

Miles de jóvenes alrededor del país se gradúan de la preparatoria y miles más se reciben de sus carreras en las universidades.

Para familias inmigrantes, ver a sus hijos alcanzar esta meta es un orgullo tremendo y una joven, de padres mexicanos, reconoció el apoyo, esfuerzo y sacrificio que también hicieron sus progenitores durante su graduación de la Universidad Caldwell en Nueva Jersey a través de un video emotivo que subió a sus redes sociales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Yo siempre he querido hacer algo para mis papás, y por eso compré una estola, y la universidad nos dio el birrete, y se los quise dar a ellos", dijo Carolina Saavedra, recién graduada de la universidad.

"Este diploma es mío, pero es de ellos también, porque lo logramos juntos", añadió la licenciada de Arte y Psicología.

Saavedra contó que sus padres, Alejandra y Everardo, llegaron a Nueva Jersey hace 25 años de Puebla, México.

"Mi papá llegó a este país trabajando en un restaurante como mesero, cocinero y haciendo todo lo que se hace en este negocio", agregó.

Justo antes de la pandemia, el exdueño del restaurante le pidió a Everardo que se encargara del negocio en la Gran Manzana, y ahora es dueño de Andy’s Restaurant en Highland Falls.

Saavedra tiene dos hermanas y un hermano, quienes le ayudan a sus padres con el negocio. Ella es la primera en graduarse de la universidad.

La joven de 23 años tiene planes de continuar sus estudios para un día llegar a ser consejera o psicóloga.

Ella agrega que durante los cuatro años y medio de estudios, su papá y su mamá, quien es ama de casa, siempre la veían estudiar hasta las 4:00 a.m. y le mostraban su apoyo.

"Mi mamá siempre me decía, 'tú puedes', y mi papá, cuando se levantaba a las 4:00 a.m. para ir a trabajar y me veía estudiando, se despedía diciendo, 'ponte las pilas'", recordó.