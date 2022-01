Captado en video: policía le salva la vida a niña ante el desgarrador ruego de sus padres

Un sargento de policía de Los Ángeles salvó a una niña que se estaba ahogando en momentos de tensión captados por una cámara en una intersección de Echo Park.

El video de la cámara del sargento muestra a un hombre con un niño pequeño inconsciente en sus brazos corriendo hacia la patrulla SUV cerca de las avenidas Bellevue y Echo Park. Los padres de la niña le hicieron señas al sargento cerca de la intersección.

Se puede escuchar al padre suplicando ayuda mientras le entregaba la niña al oficial.

“Por favor, por favor, no sé qué pasa oficial”, dijo el hombre mientras explicaba que la niña estaba en un automóvil con él cuando pareció comenzar a ahogarse.

Después de algunos empujones en la espalda de la niña, el sargento despejó las vías respiratorias de la niña.

“Ahí salió algo”, dijo el oficial.

Los sonidos tranquilizadores de los llantos del niño se pueden escuchar en el video.

La niña fue examinada y luego dada de alta de un hospital.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.