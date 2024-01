Dónde y cuándo puedes ver la Luna del Lobo esta noche: la primera luna llena de 2024

Una Luna del Lobo está sobre nosotros.

Hay algunas formas diferentes de captar este suceso que ocurre una vez al año mientras brilla en el cielo, ya sea en persona o mediante una transmisión en vivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La primera luna llena de 2024 es un fenómeno que tiene lugar cuando la luna está exactamente en el lado opuesto de la Tierra al Sol.

Así es como puedes asegurarte de no perderte la Luna del Lobo y todo lo que necesitas saber sobre su momento:

¿CUÁNDO ES LA LUNA DEL LOBO?

La Luna del Lobo de enero es este jueves 25 de enero, que también marca la primera luna llena del año.

¿A QUÉ HORA SERÁ VISIBLE LA LUNA DEL LOBO?

Mientras que la luna llena alcanzará su punto máximo durante las horas del día, a las 12:54 p.m. ET / 11:54 a.m. CT / 10:54 a.m. MT / 9:54 a.m. PT este 25 de enero, brillará en el cielo nocturno poco después del atardecer y continuará hasta el amanecer del 26 de enero.

La buena noticia es que este avistamiento estará disponible durante toda la noche, comenzando cuando se ponga el Sol.

Algo que debes tener en cuenta es que la apariencia podría verse comprometida si en tu área hay niebla o nubes. Si ese es el caso, la Luna del Lobo estará disponible para ver en una transmisión en vivo gratuita a partir de las 3:30 p.m. ET este jueves 25 de enero.

¿CÓMO SERÁ EL CIELO NOCTURNO DE LUNA DEL LOBO?

Cuando mires a la luna esta noche, parecerá estar en la constelación del Cangrejo de Cáncer. La constelación es una de las más oscuras del Zodíaco, sin embargo, contiene uno de los cúmulos de estrellas más brillantes (Beehive Cluster).

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA “LUNA DEL LOBO”?

Indica el comienzo de la temporada de apareamiento de los lobos.

La fase afecta comportamientos sociales como viajar en manadas y aullar para “comunicarse a larga distancia para reunir a una manada y mantener alejados a los extraños”, según la Federación Nacional de Vida Silvestre.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA LUNA DEL LOBO?

Después de la Luna del Lobo, la luna pasará a la siguiente fase de luna nueva, que tendrá lugar el 9 de febrero.

En muchas culturas, la luna nueva de febrero marcará el comienzo de un nuevo año lunar.

El jefe de meteorología de Telemundo San Antonio, Ariel Rivera Vázquez, explica sobre este fenómeno de la naturaleza que se espera el próximo 14 de octubre.