Ley contra el porno “deepfake” generado con IA: primera acción de Melania Trump

WASHINGTON DC - La primera dama Melania Trump compareció este lunes, por primera vez en este segundo mandato de su esposo, Donald Trump, en una mesa redonda en el Senado, para defender una iniciativa legislativa contra la pornografía "deepfake" o ultrafalsa generada con inteligencia artificial (IA).

"Abordar esta cuestión es esencial para fomentar un entorno seguro y solidario para nuestros jóvenes", dijo la primera dama durante su intervención en la Cámara Alta para rechazar el uso de esta tecnología.

Se conoce como pornografía "deepfake" a las falsificaciones digitales hiperrealistas con las que se superpone el rostro de una persona en imágenes y videos a través de IA, para hacer que parezca que se trata de un contenido explicito del afectado, sin su consentimiento.

La iniciativa "TAKE IT DOWN Act", como se bautizó, fue presentada por el senador republicano Ted Cruz y cuenta con el apoyo de miembros de su partido y del partido demócrata, como la senadora por Minesota Amy Klobuchar, presente en el acto, al igual que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Durante el primer mandato de los Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Melania Trump llevó a cabo la campaña "Be Best", con la que trabajó por el bienestar de los jóvenes y la lucha contra el ciberacoso.

"Es imperativo que protejamos a los niños de los comportamientos mezquinos e hirientes en Internet; y garantizar su protección no es solo una responsabilidad, sino un paso vital para cultivar el mañana aquí con nosotros", aseguró la primera dama estadounidense en alusión a la campaña y al proyecto de ley.

"Es desgarrador presenciar cómo los jóvenes, especialmente las chicas, se enfrentan a los abrumadores retos que suponen los contenidos malintencionados en línea como el que nos ocupa, este entorno tóxico puede ser gravemente perjudicial", añadió.

Junto a la primera dama, se encontraban algunas víctimas adolescentes como Elliston Berry, de 15 años, y Francesca Mani, de 16, quienes intervinieron en el acto para dar su testimonio. Además del diputado estatal de Carolina del Sur, Brandon Guffey, cuyo hijo se suicidó tras recibir amenazas relacionadas con estas imágenes falsas no consentidas.

La lucha contra la IA

Esta ley fue aprobada por el Senado el pasado 13 de febrero aunque debe recibir el visto bueno del plenario del Congreso, donde los republicanos tienen mayoría, aunque ajustada.

Pese a que la iniciativa se encuentra ahora en tramitación parlamentaria, no es la primera vez que esta tecnología aterriza en el Capitolio de Estados Unidos.

Algunas legisladoras, como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, uno de los activos más fuertes de su partido y que ha denunciado en numerosas ocasiones las políticas de Trump, fue víctima de pornografía ultrafalsa.

"Resulta chocante ver imágenes tuyas que alguien podría pensar que son reales", señaló la congresista a la revista RollingStone.

De hecho, Ocasio-Cortez presentó la iniciativa "ley contra las imágenes explícitas falsificadas y las ediciones no consentidas, conocida como Ley 'DEFIANCE'", que también fue aprobada por el Senado.

"Más del 90% de todos los videos ultrafalsos que se hacen son imágenes sexualmente explícitas no consensuadas. Nueve de cada diez veces, las mujeres son el objetivo. La Ley DEFIANCE sería la primera protección federal para las supervivientes de la pornografía deepfake, permitiéndoles buscar la justicia que merecen", aseguró la parlamentaria en X cuando anunció la iniciativa.

Según la Asociación para la Prevención de la Violencia Sexual (SVPA, por sus siglas en inglés) ambas leyes deben ser aprobadas y son "compatibles", ya que la "DEFIANCE" dará el poder a las víctimas para que busquen justicia, creando un derecho civil, mientras que la "TAKE IT DOWN Act" busca exigir a las empresas de redes sociales y otras plataformas que dispongan de procedimientos de denuncia y retirada.

Además de congresistas, otras personalidades como la cantante Taylor Swift, han sido víctimas de estas imágenes manipuladas.