Muere el actor Roger Mosley a los 83 años

El actor de carácter Roger Mosley, quien apareció en una gran cantidad de programas de televisión y películas en las décadas de 1970, 1980 y 1990, pero era más conocido por sus apariciones regulares en "Magnum, P.I.'', murió el domingo a la edad de 83 años, su hija anunció.

"Roger E. Mosley, mi padre, su amigo, su 'entrenador Mosley', su 'TC' de Magnum P.I., falleció a la 1:17 a. m.", publicó Ch-a Mosley en Facebook.

"Estaba rodeado de su familia mientras trascendía en paz. Nunca podríamos llorar a un hombre tan increíble. Odiará cualquier llanto hecho en su nombre. Es hora de celebrar el legado que nos dejó a todos. Te amo, papá. Te amabas". Yo también. Mi corazón está pesado pero soy fuerte. Cuidaré de mamá, tu amor de casi 60 años. Me criaste bien y ella está en buenas manos. Descansa tranquilo".

No se reveló la causa de muerte.

Mosley interpretó al piloto de helicóptero Theodore "T.C.'' Calvin en "Magnum, P.I.'', que fue un gran éxito para CBS entre 1980 y 1988. Salió de su retiro para interpretar a Booky, el peluquero de T.C., en un episodio de reinicio de "Magnum" en 2019. Mosley nació en Los Ángeles y asistió a Jordan High School.

Además de "Magnum, P.I.", apareció en "Night Court", "Kung Fu", "Starsky and Hutch", "Kojak", "The Rockford Files", "Baretta" y Sanford and Son”, entre otros espectáculos.

En la pantalla grande, sus papeles cinematográficos incluyeron "McQ" de 1974 con John Wayne, "Semi-Tough" de 1977 con Burt Reynolds y Kris Kristofferson, "Heart Condition" de 1990 con Denzel Washington y Bob Hoskins, y "Pentathlon" de 1994 con Dolph Lundgren.

También interpretó a Sonny Liston en la película biográfica de Muhammad Ali de 1977, "The Greatest".