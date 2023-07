Muere por ahogamiento tras rescatar a dos niños que nadaban en parque estatal

QUAKERTOWN, Pensilvania — Un hombre se ahogó después de rescatar a dos niños que se metieron en problemas mientras nadaban en un parque estatal del este de Pensilvania, dijeron las autoridades.

La oficina forense del condado de Bucks dijo que Marvin Alexan Fernandez Chicas, de 37 años, “desapareció en el agua” después de rescatar a los niños que nadaban en el Parque Estatal Nockamixon el jueves por la noche.

La oficina forense dijo el viernes que la causa de su muerte había sido confirmada como ahogamiento luego de una autopsia y que la forma de muerte parecía ser accidental. La forense Meredith Buck dijo en un comunicado que la oficina está extendiendo “sus más profundas condolencias” a su familia.

Wesley Robinson, portavoz del Departamento de Conservación y Recursos Naturales, dijo que los dos niños fueron vistos luchando en Tohickon Creek en el área de los acantilados alrededor de las 5 p.m. del jueves. Las chicas entraron y llevaron a los niños a la orilla, luego comenzaron a forcejear, dijo Robinson. Su cuerpo fue encontrado por buzos en el lago más de dos horas después.

Está prohibido nadar en el arroyo y en el lago Nockamixon de 1450 acres, el más grande del condado, dijo Robinson.

El jefe de bomberos Harry Grim del municipio de Haycock, quien dijo que unos 10 buzos participaron en la búsqueda, dijo a WFMZ-TV que muchas partes del lago son engañosas y peligrosas.

“Desafortunadamente, las personas no siguen las reglas, y la triste realidad es que no es una pendiente suave y gradual bajo el agua, y se adentran en un área profunda, toman un trago de agua y, lamentablemente, mueren. No debería suceder, pero sucede”, dijo Grim.

