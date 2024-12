Identifican a la mujer que murió quemada viva en metro de Nueva York

NUEVA YORK -- Las autoridades dieron a conocer el martes la identidad de la mujer que murió tras ser quemada viva mientras dormía dentro de un metro de la Ciudad de Nueva York el pasado domingo 22 de diciembre, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Se trata de Debrina Kawam, una mujer de 57 años y de Toms River, Nueva Jersey.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, dice que Kawam también pasó algún tiempo en el sistema de refugios de la ciudad. No se dieron a conocer más detalles sobre la víctima.

El hombre acusado de esta trágica muerte, Sebastián Zapeta, recibió el pasado viernes cargos de asesinato e incendio provocado, anunció la Fiscalía ese día.

“Fue un acto malicioso. Una mujer dormida y vulnerable en nuestro sistema de transporte”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, después de una breve audiencia judicial donde se anunció la acusación.

El máximo cargo conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acta de acusación será revelada el 7 de enero.

Zapeta, quien, según autoridades federales de inmigración, es un ciudadano guatemalteco que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, presuntamente prendió fuego a la mujer en un tren de la línea F en la estación de Coney Island en Brooklyn y avivó las llamas con una camisa, provocando que la mujer quedara envuelta en llamas, antes de sentarse en una banca de la plataforma y observar mientras ella se quemaba, según los fiscales.

Fue detenido más tarde el mismo domingo. Durante el interrogatorio policial, los fiscales dicen que afirmó no saber qué había sucedido, señalando que consume alcohol, pero se identificó a sí mismo en fotos y videos de vigilancia que mostraban el incendio.

Fue acusado inicialmente de asesinato e incendio deliberado en una denuncia penal presentada a principios de esta semana. Tales acusaciones suelen ser un primer paso en el proceso penal porque, en Nueva York, todos los casos de delitos graves requieren una acusación formal de un jurado investigador para proceder a juicio, a menos que el acusado renuncie a ese requisito.

“Nuestros corazones están no solo con esta víctima, sino que también sabemos que hay una familia”, dijo González. “El hecho de que alguien parezca haber vivido en situación de calle no significa que no haya una familia devastada por la trágica forma en que perdió la vida”.

El domicilio de Zapeta en Brooklyn, divulgado por la policía después de su arresto, corresponde a un refugio que proporciona vivienda y apoyo para personas que padecen abuso de sustancias.

Las autoridades federales de inmigración dijeron que fue deportado en 2018, pero regresó a Estados Unidos ilegalmente en algún momento después de esa fecha.