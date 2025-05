Mujer con muerte cerebral debe llevar al feto a término por ley antiaborto

Una mujer embarazada de Georgia que fue declarada con muerte cerebral tras una emergencia médica ha estado en soporte vital durante tres meses para permitir que el feto crezca lo suficiente como para que nazca, un movimiento que su familia dice que un hospital les informó que era necesario bajo la estricta ley antiaborto del estado.

Con su fecha de parto aún a más de tres meses de distancia, podría ser uno de los embarazos más largos de este tipo. Su familia está molesta porque la ley de Georgia que restringe el aborto una vez que se detecta actividad cardíaca no permite que tengan voz si una mujer embarazada se mantiene con vida gracias al soporte vital.

La llamada "ley del latido del corazón" de Georgia es una de las leyes más restrictivas sobre el aborto que se han implementado en muchos estados conservadores desde que la Corte Suprema federal anuló el fallo del caso de Roe contra Wade hace tres años.

Adriana Smith, madre y enfermera de 30 años, fue declarada en febrero con muerte cerebral —lo que significa que está legalmente muerta—, según contó su madre, April Newkirk, a la estación de televisión WXIA de Atlanta.

Newkirk dijo que su hija tuvo intensos dolores de cabeza hace más de tres meses y acudió al Hospital Northside de Atlanta, donde recibió medicación y fue dada de alta. A la mañana siguiente, su novio se despertó al escucharla jadear para tomar aire y llamó al número de emergencias 911. El Hospital de la Universidad de Emory determinó que tenía coágulos en el cerebro y fue declarada con muerte cerebral.

Newkirk dijo que Smith ahora tiene 21 semanas de embarazo. Retirar los tubos de respiración y otros dispositivos de soporte vital probablemente mataría al feto.

Northside no respondió a una solicitud de comentarios el jueves. Emory Healthcare dijo que no podía comentar sobre un caso individual debido a las reglas de privacidad, pero emitió un comunicado diciendo que “utiliza el consenso de expertos clínicos, literatura médica y orientación legal para apoyar a nuestros proveedores mientras hacen recomendaciones de tratamiento individualizadas en cumplimiento con las leyes de aborto de Georgia y todas las demás leyes aplicables. Nuestras principales prioridades continúan siendo la seguridad y el bienestar de los pacientes a los que servimos”.

Prohibición del aborto en Georgia

La familia de Smith dice que los médicos de Emory les han dicho que no se les permite detener o retirar los dispositivos que la mantienen respirando debido a una disposición en la ley estatal que prohíbe el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca, generalmente alrededor de las 6 semanas de embarazo.

La ley fue adoptada en 2019 pero no se aplicó hasta que la Corte Suprema federal anuló el fallo del caso de Roe contra Wade en 2022, abriendo la puerta a que se implementaran prohibiciones estatales al aborto. Doce estados aplican prohibiciones al aborto en todas las etapas del embarazo y otros tres tienen prohibiciones como la de Georgia que entran en vigor después de aproximadamente seis semanas.

Al igual que las demás, la prohibición de Georgia incluye una excepción si un aborto es necesario para mantener la vida de la mujer. Esas excepciones han estado en el centro de preguntas jurídicas y políticas, incluyendo un fallo importante de la Corte Suprema de Texas el año pasado que determinó que la prohibición allí se aplica incluso cuando hay complicaciones importantes en el embarazo.

La familia de Smith, incluido su hijo de 5 años, todavía la visita en el hospital

Newkirk dijo a WXIA que los médicos le dijeron a la familia que el feto tiene líquido en el cerebro y que les preocupa su salud.

“Ella está embarazada de mi nieto. Pero puede que sea ciego, quizás no pueda caminar, puede que no sobreviva una vez que nazca”, dijo Newkirk, quien no ha comentado si la familia quiere que se le retire el soporte vital a Smith.

¿Quién tiene el derecho de tomar estas decisiones?

Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, que es el demandante principal en un proceso judicial para impugnar la estricta ley sobre el aborto de Georgia, dijo que la situación es problemática.

“Su familia merecía el derecho de contar con el poder de decisión sobre sus determinaciones médicas”, dijo Simpson en un comunicado. “En cambio, han soportado más de 90 días de retraumatización, costosos gastos médicos y la crueldad de no poder resolver y avanzar hacia la sanación”.

Lois Shepherd, experta en bioética y catedrática de Derecho en la Universidad de Virginia, dijo que no cree que la ley de Georgia exija el uso de soporte vital en este caso.

Pero señaló que no se sabe si un estado podría insistir en que Smith mantenga los dispositivos de soporte vital desde el fallo de 2022 en el caso de Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que anuló todas las partes del fallo de Roe vs. Wade, incluida la conclusión de que los fetos no tienen los mismos derechos de las personas.

“Antes del caso Dobbs, un feto no tenía ningún derecho”, dijo Shepherd. “Y el interés del estado en la vida fetal no podía ser tan fuerte como para superar otros derechos importantes, pero ahora no lo sabemos”.

¿Cuál es el pronóstico del feto?

La situación recuerda un caso ocurrido en Texas hace más de una década, cuando una mujer con muerte cerebral fue mantenida con soporte vital durante aproximadamente dos meses porque estaba embarazada. Un juez dictaminó finalmente que el hospital que la mantenía viva en contra de los deseos de su familia estaba aplicando incorrectamente la ley estatal, y se le retiró el soporte vital.

La muerte cerebral en el embarazo es rara. Aún más raros son los casos en los que los médicos intentan prolongar el embarazo después de que una mujer es declarada con muerte cerebral.

“Es una situación muy compleja, obviamente, no solo éticamente sino también médicamente”, señaló el doctor Vincenzo Berghella, director de medicina materno-fetal en la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia.

Una revisión de 2021 que Berghella coescribió examinó la literatura médica de décadas atrás en busca de casos en los que los médicos declararon a una mujer con muerte cerebral e intentaron prolongar su embarazo. Encontró 35.

De esos, 27 resultaron en un nacimiento vivo, la mayoría declarados inmediatamente saludables o con pruebas de seguimiento normales. Pero Berghella también advirtió que el caso de Georgia era mucho más difícil porque el embarazo estaba menos avanzado cuando la mujer fue declarada con muerte cerebral. En los 35 casos que estudió, los médicos pudieron prolongar el embarazo un promedio de solo siete semanas antes de que las complicaciones los obligaran a intervenir.

“Es simplemente difícil mantener a la madre fuera de la infección, fuera de la insuficiencia cardíaca”, dijo.

Berghella también encontró un caso de Alemania que resultó en un nacimiento vivo cuando la mujer fue declarada con muerte cerebral a las nueve semanas de embarazo, aproximadamente tan avanzado como estaba Smith cuando murió.

La ley de aborto de Georgia, en el centro de atención

La ley de Georgia confiere personalidad jurídica a un feto. Quienes están a favor de la personalidad jurídica dicen que los óvulos fertilizados, embriones y fetos deben ser considerados personas con los mismos derechos que aquellos que ya han nacido.

El senador republicano de Georgia, Ed Setzler, que propuso la ley de 2019, dijo que apoyaba la interpretación de Emory.

“Creo que es completamente apropiado que el hospital haga lo que pueda para salvar la vida del niño”, dijo. “Pienso que esta es una circunstancia inusual, pero creo que destaca el valor de la vida humana inocente. Opino que el hospital está actuando adecuadamente”.

Setzler dijo que, en su opinión, a veces es aceptable retirar el soporte vital de alguien que tiene muerte cerebral, pero señaló que la ley es “un control apropiado” porque la madre está embarazada. Dijo que los familiares de Smith tienen “buenas opciones”, como quedarse con el niño u ofrecerlo en adopción.

La prohibición del aborto en Georgia ha estado en el centro de atención antes.

El año pasado, ProPublica informó que dos mujeres de Georgia murieron por no recibir el tratamiento médico adecuado debido a complicaciones que sufrieron al tomar píldoras abortivas. Las historias de Amber Thurman y Candi Miller formaron parte de la contienda presidencial, y la demócrata Kamala Harris dijo que las muertes fueron el resultado de las prohibiciones al aborto que entraron en vigor en Georgia y en otros lugares después del caso Dobbs.

Mulvihill informó en Cherry Hill, Nueva Jersey. Los periodistas de The Associated Press Lisa Baumann, Kate Brumback, Sudhin Thanawala, Sharon Johnson y Charlotte Kramon contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.