Niño hispano inspira ley para proteger a estudiantes con alergias tras sufrir emergencia en la escuela

El nuevo año escolar ya está por comenzar, y gracias a un niño de 11 años de Los Ángeles, California, los padres tendrán una nueva herramienta para mantener a sus hijos sanos en las escuelas.

Se trata de una nueva guía del Departamento de Educación de California para prevenir las alergias de comidas, que se creó gracias a la ingeniosa participación de un estudiante, Zacky Muñoz.

Tras sufrir una reacción alérgica mientras estaba en la escuela, Muñoz decidió ayudar a otras personas para que no pasen el mismo susto.

“Estaba comiendo normal mi almuerzo y mi cuerpo ya no quiso comer más”, dijo Muñoz.



Resulta que un pedazo de pan con semillas de sésamo le provocó una complicada reacción alérgica. Me estaba ahogando, vomitando, me dio urticaria y fui a parar al hospital, contó.



Tras este incidente, Zacky y su madre decidieron poner manos a la obra y lograron cambios contundentes: la aprobación de legislación estatal conocida como la Ley de Zacky para proteger a otros niños de las alergias que pudieran sufrir en las escuelas, y hoy su esfuerzo no paso desapercibido.

“Quisimos Reconocer el trabajo que él hizo [Zacky] y también pasar la voz a estudiantes y padres de que existe una guía estatal disponible”, dijo Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles.



Con la ayuda de la Ley de Zacky se lanzó una nueva Guía de Recursos de Alergia Alimentaria del Departamento de Educación de California, ahora disponible para todos los distritos escolares para asistir al personal, a los padres y a los cuidadores a proteger a los estudiantes con alergias alimentarias en la escuela y a minimizar el riesgo de una emergencia durante las comidas escolares



“Esta guía va a prevenir y para que las escuelas no están sirviendo algo dañino. Para poder tener maneras de como responder si hay un niño con una reacción”, dijo Helen Chávez, portavoz de la supervisora Kathryn Barger.

Zacky, además de ayudar a millones de niños con alergias alimenticias con la creación de su legislación y una guía estatal, tiene grandes planes para el futuro.



“Yo honestamente quiero ser presidente y ayudar a nuestro país porque creo que todos podemos hacer una diferencia, y yo solo quiero hacer mi parte en este mundo”, dijo Zacky.

Para recibir más información sobre esta ley, entre a zackysbill.org