Niño se despierta y su pierna estaba en la mandíbula de un oso

NUEVA YORK - Un niño de 12 años de los Boy Scouts se llevó tremendo susto cuando durante un campamento en Nueva York tuvo un encuentro con un oso negro y la pierna del menor terminó en la mandíbula del animal.

El oso se encontraba dando vueltas por un campamento a altas horas de la noche en el Parque Estatal Harriman en los condados de Rockland y Orange, en busca de comida, cuando se topó con un grupo de Boy Scouts de Cooperstown.

"Movió a mi amigo John y luego me movió a mí, pero en lugar de agarrar mi saco de dormir, me agarró la pierna y me mordió", dijo Henry Ayers.

El niño de 12 años estaba durmiendo bajo las estrellas con sus amigos cuando el oso los despertó a todos.

"¡Fue absolutamente loco!", dijo Enrique. "¡Principalmente me senté y grité! Había un oso gigante inclinado sobre mí. Grité y lo pateé y se echó hacia atrás un poco".

Afortunadamente, Henry no resultó gravemente herido, excepto por algunos rasguños en la pierna. El grupo se dirigió a un refugio cercano para dormir el resto de la noche, pero el oso no había terminado. Regresó horas más tarde, todavía en busca de algo de comida, aunque los Scouts se aseguraron de dejar todo fuera de su alcance.

"Un poco después de las 4 de la mañana fue la última vez que llegó y pensé en sacar mi teléfono y tomar un video y estaba tratando de alcanzar", dijo la Scout Master Diana Nicols. "Estuvo muy cerca de alcanzar la bolsa de otro excursionista".

El grupo realizó su caminata programada al día siguiente. Los funcionarios del parque luego encontraron al oso y, de acuerdo con las reglas estatales, tuvieron que sacrificarlo.

"Ojalá no le aplicaran la eutanasia", dijo Henry. "Nos asoció con la comida. Pero sabemos que fue nuestra culpa, no la culpa del oso. Fue solo, ya sabes, ser un oso".

Mientras tanto, Henry tiene una historia que nunca olvidará: una lección importante sobre cómo los humanos deben proteger la vida silvestre. Dijo que planea volver a acampar muy pronto, en el campamento Boy Scout este verano.

"¡Ya no tengo miedo de acampar! Y no tengo miedo de los osos, está completamente bien", dijo.

