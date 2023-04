“Quiero que pague”: veterano afirma que su hija lo estafó y ahora podría perder su casa

SAN DIEGO, California - "No creo que tenga corazón. Hizo esto. No estaba pensando en mí ni en su madre".

Eso es lo que Alvin Fulcher, veterano discapacitado de la Marina, piensa de su hija, quien según él realizó el "último acto de engaño" que lo tiene en peligro de perder su hogar en Lemon Grove, California.

Fulcher, de 77 años, y su esposa, criaron a sus hijos y nietos en el hogar y acogieron a docenas más. Hoy en día, él tiene que andar a tientas porque está casi ciego.

Su hija menor y el novio de ella se mudaron para cuidar de él y su esposa. Pero presuntamente ella tomó el control de sus finanzas, robó decenas de miles de dólares de su cuenta y dejó de pagar la hipoteca.

La policía está investigando el presunto robo como un posible caso de abuso de ancianos.

"Esto es demasiado. No puedo soportarlo y quiero que ella pague", dijo el hombre.

Fulcher tiene montones de facturas impagas y una carta del banco que amenaza con una ejecución hipotecaria en menos de dos semanas. Muestra que debe más de $28,000 en su casa desde junio del año pasado.

Fulcher y sus nietos dicen que se enteraron del supuesto fiasco financiero cuando la esposa del anciano murió el mes pasado y no pudieron cobrar su seguro de vida.

"Que me suceda esto en este momento es repugnante. Tengo el corazón roto, especialmente porque fue uno de mis hijos el que me hizo esto. Estoy diciendo, ¿qué tipo de corazón tiene ella? Ella creció en esta casa", dijo Fulcher. "Ella nunca dio una razón, solo dijo: 'Mi culpa, mi culpa…'. Se fue", agregó.

Si las paredes de la casa de Fulcher pudieran hablar, compartirían historias de más de 30 años de reuniones familiares.

"Solíamos tener muchas fiestas con amigos", dijo Fulcher.

El militar retirado ahora depende de la amabilidad de amigos y familiares. Espera recaudar suficiente dinero a través de una campaña en línea para mantener su hogar.

"Mi nieto quiere que me vaya a vivir con él a San Antonio. Preferiría no hacerlo. Me gusta ser más independiente", dijo.

Fulcher y su familia dicen que han estado hablando con bancos y otras compañías para intentar ganar más tiempo y resolver el problema. Hasta ahora, con poco éxito.