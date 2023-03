“Aterrorizaban a sus víctimas”: arrestan a cuatro sospechosos de robar a hombres hispanos

OAKLAND, California - La policía de Oakland anunció el miércoles el arresto de cuatro sospechosos de cometer 18 robos a mano armada en los que la mayoría de sus objetivos eran hombres hispanos.

Los robos ocurrieron en 15 diferentes áreas de la ciudad desde inicios de año hasta mediados de marzo.

“Estas cuatro personas estaban aterrorizando a víctimas inocentes en nuestra ciudad, azotándolas con pistolas y robándoles sus artículos personales”, dijo el teniente Seth Neri, vocero de la policía.

Las autoridades explicaron que los sospechosos les pegaban en la cara a las víctimas con un arma y les robaban sus bolsos, billeteras y dinero en efectivo.

La mayoría de las víctimas son hombres hispanos de entre 18 años y 65 años.

Los ataques frecuentemente ocurrían en horas de la noche, mientras las víctimas caminaban.

Alfredo Palo camina todos los días al trabajo y pasa por el área de International Boulevard. Al comentarle de los robos, aseguró a Telemundo 48 que esa es la razón por la que evita caminar de noche, ya que una vez fue perseguido por un hombre.

“Un hombre me perseguía, pero como entré a la tienda por eso ya no me siguió, pero siempre tengo miedo”, dijo Alfredo.

Glenda Chalés, quien sale del trabajo en la noche en uno de los sectores donde ocurrieron algunos robos, dice que toma medidas de precaución.

“Aquí no podemos caminar tanto en la noche porque a veces hay muchos en las calles que nos pueden robar o a veces nos persiguen o en el día en cualquier lado”, dijo Glenda.

Los sospechosos arrestados tienen edades entre 18 y 24 años y presuntamente cometían de tres a cuatro robos en la noche.

La policía informó que se ejecutaron varias órdenes de cateo en casas de Hayward y Oakland en las que se encontró evidencia de los crímenes y se recuperó lo que aseguran son artículos robados .

Los casos serán presentados a la Oficina del Fiscal del condado Alameda y ellos determinarán qué cargos enfrentarán los sospechosos.