¿Ovnis? Azafata de vuelo que regresaba a Florida ve algo misterioso en el cielo

FLORIDA - El mundo aeroespacial está lleno de objetos voladores que todos reconocemos, pero a veces, la gente ve cosas en el cielo que desafían toda explicación.

“Comenzó como blanco y luego se volvió verde y casi como una especie de energía eléctrica a su alrededor”, dijo Cassandra Martin, una azafata de Surjet, un servicio aéreo privado.

La noche del 23 de diciembre, Martin dice que ella y dos pilotos volaban de regreso a Fort Lauderdale en un avión vacío, muy por encima de las Bahamas, cuando el control de tráfico aéreo de Miami envió un mensaje.

“De repente, escuché al control de tráfico decir: tenemos un objeto extraño, ¿pueden identificarlo, por favor?”, explicó Martin. “Miré hacia la izquierda y el piloto vio tres objetos, yo solo vi uno, así que agarré mi teléfono y lo acerqué a la ventana para ver si podía obtener un video de lo que era el objeto. No sé qué era, y luego hice zoom tanto como me permitió el teléfono. Y el objeto era blanco y se volvió ligeramente verde, casi como si tuviera algún tipo de campo eléctrico a su alrededor, y se quedó con nosotros durante unos 45 minutos y luego no lo volvimos a ver, y estábamos a unos 43, 45,000 pies y estaba muy por encima de nosotros”.

Eso estaba demasiado alto para ser un dron, y el video muestra un objeto esférico brillante que se mueve demasiado rápido para ser un globo meteorológico.

“Creo que nos quedamos asombrados, y fue algo que realmente no se puede explicar, pero no tengo las calificaciones para saber qué es eso”, dijo Martin, hablando de la conversación que tuvo con los pilotos cuando el objeto estaba a la vista.

Bryan Bender es un experto en defensa, ex corresponsal en el Pentágono del Boston Globe y Politico. Actualmente trabaja con un grupo de defensa sin fines de lucro fundado por pilotos militares llamado Americans for Safe Aerospace.

“Bueno, creo que el video es convincente”, dijo después de ver lo que Martin grabó. “Entonces, ya saben, este video y este testimonio riman mucho con una serie de casos que escuchamos de pilotos militares que se remontan incluso a 10 o 15 años atrás y que son estos orbes, o en algunos casos los llamaban Tictacs, tenían una forma más oblonga pero volaban a altitudes muy altas pero también podían maniobrar de maneras que no parecen tener mucho sentido para nosotros, al menos en lo que sabemos de física. Y entonces la pregunta es, son estos adversarios extranjeros los que han hecho algún avance, o es algo más, y por supuesto, ese algo más podría ser muchas cosas”.

Bender señala que el Pentágono en realidad tenía una oficina que investiga estos avistamientos, y dice que es imperativo para la seguridad nacional y para la seguridad de la aviación que averigüen qué son estos fenómenos anómalos no identificados.

“¿Fue un poco espeluznante?”, se le preguntó a la azafata, quien respondió: “Sí, porque, de nuevo, estábamos bastante altos y todo lo que vimos era incluso más alto que nosotros y tenía la capacidad de zigzaguear y cambiar de color, así que fue un poco abrumador, por decir lo menos, pero sabes, también es algo fascinante que pude ver y capturar con mi teléfono”.