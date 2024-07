Trump dice que fue baleado en la oreja en evento de campaña

BUTLER, Pensilvania – El expresidente Donald Trump fue sacado apresuradamente del escenario apenas unos minutos después de su mitin en Pensilvania este sábado, después de que se escucharon fuertes ruidos que parecían disparos.

Actualmente, Trump está a salvo, según dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre el asunto. Tenía sangre en un lado de la cabeza y en la oreja.

Un espectador de la manifestación murió y un segundo se encuentra en estado grave, según el fiscal de distrito del condado de Butler.

El tirador está muerto, confirmó NBC News. El personal del Servicio Secreto de Estados Unidos neutralizó al tirador.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ

Un médico que asistió al evento le dijo a NBC News que vio a un hombre sufrir una herida de bala en la cabeza y ayudó a sacarlo del lugar de la manifestación. Hablando en un estacionamiento cerca del evento, una madre y su hijo que asistían a la manifestación le dijeron a NBC News que vieron a personas entre la multitud que resultaron heridas y se las llevaron.

Las personas permanecieron en el lugar durante 10 a 15 minutos después de que se llevaron a Trump, después de lo cual les dijeron que era una escena del crimen activa y todos los asistentes fueron escoltados fuera.

El Servicio Secreto ha solicitado que el FBI y la fiscalía estadounidense ayuden con la investigación de los disparos, según dos altos funcionarios estadounidenses. los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El FBI dijo en un comunicado que hay personal en el lugar y que trabajarán conjuntamente con el Servicio Secreto investigando el incidente como un intento de asesinato.

Actualmente no hay señales de que el ataque tenga algún vínculo con un actor extranjero, según un funcionario estadounidense.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que el expresidente "agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz".

"Está bien y lo están examinando en un centro médico local", dijo Cheung. "Más detalles seguirán".

Trump estaba hablando cuando se llevó la mano a un lado de la cara mientras se escuchaban estallidos en el mitin. Luego se agachó mientras los agentes del Servicio Secreto subían al escenario y lo rodeaban. Rápidamente lo escoltaron a un vehículo y salió del escenario con agentes por todos lados.

Los gritos del público resonaron a medida que se desarrollaba la escena.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo en un comunicado publicado en X que "el expresidente está a salvo".

"Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se divulgará más información cuando esté disponible", publicó el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi.

Los políticos comenzaron a publicar en las redes sociales que estaban orando por Trump minutos después de que se desarrollara el incidente.

La Convención Nacional Republicana, donde Trump se convertirá oficialmente en el candidato presidencial republicano, comenzará el lunes.

"Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que se encontraba en el Rally que fue asesinado, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida", expresó el expresidente Donald Trump a través de sus redes sociales.

También, resaltó que "Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro País. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora fue asesinado".

"Con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha, supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí que la bala atravesaba la piel y sangraba mucho, entonces me di cuenta de lo que pasaba", concluyó.

El aspirante presidencial emitió un mensaje en la red social Truth Social.

"Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información", dijo el presidente Joe Biden.

La Casa Blanca indicó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado el atentado contra su rival republicano, Donald Trump.

Asimismo, añadió que "Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

