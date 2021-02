Policía de Plano investiga el arresto de un joven que caminaba durante la tormenta invernal

El Departamento de Policía de Plano está investigando la forma en que actuaron sus propios agentes en encuentro con un adolescente afroamericano, detenido después de caminar a mitad de la calle durante la tormenta invernal del pasado martes.

Rodney Reese, estudiante de último año de preparatoria, dijo que fue una caminata a su casa desde el trabajo y que ahora se quedará con él para siempre. "Estoy trabajando en Walmart, sirviendo a la comunidad, y ellos simplemente vienen y me acosan. No necesitaba su servicio. Sólo quería ir a casa", dijo Reese el lunes.

El incidente ha llevado a una investigación interna en el departamento de policía, según representantes del Asociación Nacional para el Progreso de los Negros (NAACP, por sus siglas en inglés) del condado de Collin.

Al menos la cámara de un oficial capturó el encuentro de siete minutos con el joven. No está claro si otros oficiales tenían las cámaras encendidas.

“Hola, hombre”, le dice a Reese el oficial de policía de Plano no identificado en una interacción capturada con la cámara corporal. "¿Estás intentando llegar a casa?"

El video fue publicado en la página de Facebook del departamento de policía luego de varias peticiones.

Alguien llamó a la policía para algo sospechoso, describiendo a un hombre negro con una camiseta, tropezando y caminando en Hedgcoxe Road en North Plano, dijo la policía.

Cuando llegaron los oficiales vieron a Reese caminando por la calle y se oye a un oficial en su patrulla diciendo: "Amigo, detente. Solo estamos tratando de ayudarte".

La patrulla se detiene y los oficiales caminan hacia Reese. Luego, una oficial intenta preguntarle a Reese si necesita que lo lleven a casa. "No, soy heterosexual", se escucha a Reese responder.

Pero la policía continúa preguntándole repetidamente si necesita que lo lleven a casa y si se encuentra bien.

Más tarde les dijo a los oficiales que caminaba por la carretera debido a las condiciones heladas.

“Señor, necesita hablar con nosotros”, dice un oficial. "Estoy bien, hermano", le responde Reese. "¿Puedes calmarte", responde ella.

La policía continúa presionando para obtener respuestas en el encuentro de siete minutos, preguntando a Reese a dónde va y por su nombre.

"Solo estamos tratando de averiguar a dónde vas", dice. "¡Hogar! Acabo de decir eso”, responde el joven.

Las cosas se intensifican en un callejón. Se escucha a Reese decir que tiene un problema de ira y que la policía no lo toque.

"Estamos haciendo una investigación", dice un oficial. "¡No me importa! Me voy a casa ", dice Reese.

"Está oficialmente detenido", dicen los oficiales. "No", exclama Reese.

Se ve a la policía en cámara tratando de detener al adolescente, alegando que empujó a un oficial. Reese pasó la noche en la cárcel y dijo que no se detuvo a hablar con los oficiales porque no confía en la policía.

“Es por eso que los jóvenes negros como yo le tenemos miedo a la policía porque nos matan y arrestan. Por eso no quise responder una pregunta ", se entristeció." Quería ir a casa ".

Su único cargo, por caminar por la carretera, fue retirado más tarde por orden del jefe de policía.

Los padres de Reese dijeron que estaban molestos y querían asegurarse de que se borrara su historial.

El capítulo de la NAACP del condado de Collin dijo que estaba profundamente perturbado por el video de la cámara corporal.

"Se deben tomar medidas para garantizar que no vuelva a suceder", dijo la presidenta del capítulo, June Jenkins. "Creo que las acciones de cada uno de los agentes deben rendir cuentas".

Jenkins dijo que se reunió con el jefe de policía de Plano, Ed Drain, y exigió una investigación interna.

“Situaciones tan simples como la que ocurrió aquí, resultan en la muerte de hombres negros”, dijo Jenkins. "Tenemos la suerte de que este joven haya tenido la oportunidad de volver a casa con vida".

Jenkins también quiere saber el resultado de otros encuentros con personas que han sido detenidas por caminar en la calzada.

Dijo que debería haber tolerancia cero para incidentes como este y quiere que se revisen las políticas. "Lo que ha ocurrido probablemente ha devastado a un joven de 18 años", dijo Jenkins.

La madre de eese, Rachel Brown, habló durante la conferencia de prensa del lunes, pero estaba visiblemente conmocionada por la experiencia.

“Este es mi hijo”, dijo. “Tiene 18 años, es enorme, pero ese es mi hijo. Ese es mi bebé y verlo hecho de esta manera. Y estoy constantemente en él, 'RJ, asegúrate de tomar buenas decisiones: buenas elecciones, buenas elecciones'. Camine en línea recta. Y esa noche estaba caminando en línea recta y lo llevó a la cárcel ".

Reese no tiene antecedentes penales, dijeron él y su madre.

"Probablemente llamó por teléfono a la compra de algunas de las esposas o familiares de esos oficiales esa noche", dijo Brown. “Se quedó hasta tarde porque había mucha gente que llamó al trabajo ese día porque las carreteras estaban muy mal. Y le preguntaron si podía quedarse para ayudarnos a preparar la tienda para el día siguiente y él dijo: 'Lo haré' ".

Fue una caminata de cinco minutos desde la tienda hasta su casa, dijo.

“Simplemente me mata. Me perturba por dentro saber que mi hijo, que es grande, es mi hijo. ¡Este es mi hijo! Este es mi bebé. Él es grande, pero este es mi bebé y verlo arrestado, violado como era … Me mudé a Plano por una razón ", dijo Brown." Y esa razón me salió por la culata ".

Reese dijo que no haría nada diferente si pudiera hacerlo todo de nuevo.

“Pago más para vivir en el área en la que vivo”, dijo Brown. “Y sin embargo, las personas a las que les pago impuestos, les pago su salario, no lo atendieron esa noche. Le fallaron esa noche. Trabajó un turno tarde y fue recompensado con una noche en la cárcel. Para mí, eso me devora por dentro ".

"Respetamos y confiamos en nuestros oficiales de policía y al mismo tiempo esperamos el más alto nivel de profesionalismo", dijo el alcalde de Plano, Harry LaRosiliere, en un comunicado. "Este incidente destaca una oportunidad para que nosotros y toda la comunidad nos demos cuenta de que todos podemos mejorar en el fortalecimiento de la relación entre la policía y la comunidad afroamericana. Estamos comprometidos a comprender qué podríamos haber hecho mejor y cómo podemos avanzar en de manera constructiva. La comunicación y el diálogo son importantes y esperamos obtener mejores resultados en el futuro ".

NBC 5 solicitó hablar con el Jefe Drain. El jefe estaba trabajando en un comunicado, pero aún no se ha publicado uno.

