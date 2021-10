Asesinan a empresario tras ganar $10,000 en un casino: lo balearon mientras su esposa e hija dormían

FILADELFIA - Un padre de dos hijos murió después de ser perseguido durante 50 millas desde un casino de Pensilvania hasta su casa en Nueva Jersey, donde le dispararon con su esposa y su hija adolescente durmiendo a solo unos pasos de distancia, dijo la Policía.

Todo comenzó en las primeras horas de la mañana del martes en el Parx Casino en Bensalem, al norte de Filadelfia. Sree Aravapalli fue visto cobrando alrededor de $10,000 en ganancias antes de dirigirse a su casa en Plainsboro.

La Policía dijo que Jekai John Reid, de 27 años, no conocía a Aravapalli, pero lo vio salir con sus ganancias. Luego, Reid siguió al ejecutivo farmacéutico durante 50 millas hasta el vecindario próspero donde vivía.

Una cámara en una granja cercana captó dos autos que pasaban el martes por la mañana temprano, con el sospechoso detrás del ejecutivo de 54 años, dijo la Policía. Los autos llegaron a la casa de Aravapalli poco después de las 3:00 a.m.

La víctima aún estaba abajo cuando Reid supuestamente entró por una puerta corrediza trasera, que estaba cubierta con madera contrachapada el jueves. La esposa y la hija de Aravapalli estaban durmiendo arriba cuando se escucharon disparos poco después, y un vecino dijo que se podía escuchar un automóvil alejándose corriendo.

Aravapalli fue asesinado a tiros durante el robo. Momentos después, la cámara de la granja capturó solo un automóvil que se dirigía de regreso a Pensilvania, dijo la Policía.

Reid fue arrestado en el condado de Montgomery, Pensilvania, el jueves, el mismo día en que los dolientes se reunieron en un mausoleo en South Brunswick. En un servicio en el cementerio por la tarde, Aravapalli era un miembro popular de la comunidad, y su muerte sirvió de advertencia a los demás.

"Durante el día, al menos puedes darte cuenta de que alguien te está siguiendo. Pero de noche, no, nunca", dijo Vivek Taneja. "He estado en Las Vegas, Atlantic City, pero no, nunca pensé que alguien me seguiría. Creo que necesito estar atento todo el tiempo, no solo en los casinos".

Reid será extraditado para enfrentar un juicio en Nueva Jersey.