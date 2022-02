Por qué el 2-22-22 es un día especial y cómo aprovecharlo

SAN DIEGO – Los fanáticos de la numerología y amantes de los patrones encontrarán en el 22 de febrero 2022 un día muy especial. Ya que cuando los números se repiten también su fuerza energética, como no explica una experta.

Como les dijimos al inicio de éste mes, febrero tuvo tres días donde el número 2 se repitió en día, mes y año: Primero vino el 2 de febrero, 2-2-22; luego el 20 de febrero, 2-20-22; y finalmente llega el 22 de febrero, 2-22-22, que además cae en martes o Tuesday en inglés que es homónimo Twos day que significa Día de los 2.

La fascinación por la numerología abarca muchas culturas y religiones.

En la cábala el número 2 rige al hogar, el compromiso, la paz y también es el número que da comienzo a La Torah.

Al inicio de la trilogía del portal del 2 de febrero, TELEMUNDO 20 se puso en contacto con una experta en el tema para que nos hablara más de éste día en especial y cómo utilizarlo para nuestra salud mental y espiritual.

Según Fernanda Jacob, licenciada en Psicología, Psicoterapeuta Gestalt, practicante de Naam Yoga y Thetahealer este portal es poderoso por la repetición del 2 lo que significa que "tenemos muchas Lunas el día de hoy, ya que la luna es representada por el 2".

" Nuestro corazón es representado por el sol por lo cual es importante mantener un equilibrio entre ambos. La Luna es muy emocional por lo cual otras emociones se verán muy potencializadas, es importante equilibrar nuestra mente y el corazón, mantenernos en unidad", agrega Jacob.

QUÉ PUEDES HACER PARA APROVECHAR DE ÉSTA ENERGÍA

Jacob advierte que es importante nutrirnos hoy para potencializar nuestra salud y esto no solo de forma física si no también "es importante nutrir nuestro cerebro y nuestro espíritu haciendo lo que amamos, perdonándonos a nosotros mismos y a nuestra gente".

Hoy es un buen día para trabajar en tu paz interior y conectar con tu esencia, quizá es momento de irte a caminar en la naturaleza, un parque cercano a tu casa es una buena opción.

"Sana to corazón y eso impactará en los demás, no te permitas vivir en el miedo, no queremos una pandemia de enfermedades mentales al terminar esta", agregó.

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN PARA EQUILIBRAR MENTE Y CORAZÓN

Párate sobre el piso, preferentemente con los pies descalzos Pon tu mano derecha sobre el corazón y la izquierda encima Cierra tus ojos y toma respiraciones de forma consciente y vas a ralentizar tu respiración de forma continúa Respira por unos momentos, de esta forma bajarás los niveles de energía que tu cerebro está generando y vas a aperturar más a tu corazón.

De acuerdo con Jacob el ralentizar la respiración el cerebro y la mente se equilibran y te ayudará a tomar decisiones más asertivas.

Este martes será el último día que veremos con éste patrón de repetir el 2 en el calendario, una secuencia que no volveremos ver hasta el 2 de febrero del 2222.

SEMANA PALÍNDROMO

Por si no fuera poco, toda la semana y en realidad desde el 20 de febrero hasta el 20 de febrero de este año será una semana palíndromo: Es decir que la fecha como se escribe en EEUU se lee de izquierda a derecha al igual que de derecha a izquierda.