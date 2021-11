“Cambiaría mi vida por la de ellos”: habla desde la cárcel camionero hispano culpable de accidente mortal en Colorado

DENVER, COLORADO – Después que el jurado encontrara a un camionero hispano culpable de causar el mortal accidente en la autopista I-70 en Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron heridas, Telemundo Denver tuvo acceso a una entrevista exclusiva desde la cárcel con el responsable de esta tragedia.

Rogel Aguilera-Mederos de origen cubano y residente de Texas fue declarado culpable de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular.

Al llegar a la cárcel en condado Jefferson en Colorado, los guardias guiaron por todas esas puertas que se van cerrando tras de ti, y nos muestran como, en cada una de ellas, se va perdiendo la libertad. Al fondo, en una habitación equipada con una mesa y ante la mirada de dos trabajadores del centro de detención, se comenzó la entrevista.

Rogel Aguilera-Mederos, de origen cubano y residente de Texas, testificó como luchó para disminuir la velocidad de su camión después de que aparentemente perdió los frenos mientras se dirigía por las colinas y chocó contra el tráfico.

- Y la pregunta vino necesaria, porque su deseo era claro: ¿ROGEL POR QUÉ QUIERES HABLAR HOY?

Es algo que trataré de explicar, pero quiero decirles a esas familias que eso nunca fue intencional, nunca, yo quisiera que ellos me perdonaran y que Dios haga el milagro y toque su corazón.

¿QUÉ SERÍA UN MILAGRO?

Un milagro para mí sería que ese día, darles un abrazo a esas familias, decirle cara a cara cóo me siento.

¿TÚ QUIERES HABLAR CON ESAS FAMILIAS?

Si, quisiera hablar con ellos cara a cara, decirles que lo siento mucho y que me perdonen, que nunca fue intencional que se los juro por Dios que yo prefería haberme muerto, yo nunca me fui para arriba del tráfico, nunca, pero todos los días de mi vida le pregunto a Dios por qué me dejó vivo, yo cambiaría mi vida por la de ellos cuatro, solo Dios sabe por qué me dejó vivo a mí.

El jurado encontró culpable a un camionero hispano de causar un mortal accidente en la autopista I-70 en Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron heridas luego del choque en cadena que involucró a 26 autos.

¿ALGUNOS TESTIGOS DICEN QUE PUDISTE TOMAR UNA RAMPA DE DESACELERACIÓN QUE HAY EN LA I-70?

Yo en ese momento no vi esas rampas, no las vi, eso es un momento difícil de explicar.

¿CUÁL ERA TU EXPERIENCIA MANEJANDO EN LAS MONTAÑAS?

Tenía más de un año manejando dentro de Texas. En montañas no tenía experiencia, nunca me había quedado sin frenos.

¿TENÍAS ENTRENAMIENTO PARA ESO?

No, para eso nunca se tiene entrenamiento, el corazón se te acelera, las manos te sudan y no sabes qué hacer.

¿HAY ALGO DE LO QUE TE ARREPIENTAS?

Dios sabe como yo soy, no le llamaría arrepentimiento, le llamaría a que hubiera preferido morir yo antes que esas personas y Dios sabe que estoy diciendo la verdad y muchas veces le he preguntado por qué ellos y yo no.

Cuatro personas murieron en el accidente, luego de que los fiscales dijeron que Rogel Aguilera-Mederos condujo imprudentemente por la I-70 en dirección este, chocando su camioneta contra más de dos docenas de autos.

Aguilera será retenido por las autoridades hasta el día 13 de diciembre a las 1:30 p.m., cuando regrese a la corte para recibir sentencia.