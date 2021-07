Crédito por hijos: así podría afectar tu declaración de impuestos

El Crédito Tributario por Hijos ampliado simboliza un generoso ingreso libre de impuestos para millones de familias de ingresos bajos y moderados, pero algunas deben prestar atención sobre cómo la ayuda podría afectar su declaración de impuestos en 2022, en especial aquellas con niños de 5 y 17 años que cumplen 6 y 18 años respectivamente este año.

Como ya lo explicó el IRS, las familias obtendrán de forma automática la primera mitad del crédito por adelantado en cuotas mensuales de julio a diciembre (a menos que opten por no participar y elijan recibir el crédito completo cuando presenten sus impuestos en 2022).

La agencia tributaria basa el monto del pago mensual en la declaración de impuestos de 2019 o 2020 de un hogar; sin embargo, existen diversos factores que que podrían cambiar entre las temporadas de impuestos, por ejemplo, un aumento salarial o el hecho de que un niño de 5 y 17 años cumpl 6 y 18 años respectivamente este año, lo que podría resultar en adeudar dinero al IRS cuando se realice un ajuste el próximo año. Una forma de evitar que eso suceda es tomar medidas este año para actualizar la información en los portales de la agencia tributaria.

Puede resultar confuso, pero el IRS tiene recursos para ayudarte a verificar, en primer lugar, si cumples los criterios para obtener el pago.

¿EL CRÉDITO POR HIJOS ES TRIBUTABLE, AL IGUAL QUE EL SEGURO DE DESEMPLEO Y OTRAS AYUDAS FEDERALES?

No. Los cheques de crédito tributario por hijos no cuentan como ingresos, por lo que no tendrás que pagar impuestos sobre la renta sobre los pagos.

El IRS se refiere a estos cheques como pagos "por adelantado" antes de la temporada de impuestos el próximo año. Eso significa que simplemente estarás recibiendo los pagos antes en lugar de esperar a recibir ese dinero cuando presentes la solicitud.

Si bien no pagarás impuestos en 2022 sobre los pagos que recibas este año, es posible que debas reembolsar al IRS una parte del pago "adelantado" cuando presentes tu declaración de impuestos sobre la renta en 2022.

¿TENDRÉ QUE REEMBOLSAR AL IRS EL DINERO DE MI CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Quizás. A menos que anules los pagos mensuales adelantados. Renunciar a los pagos mensuales significa que, en lugar de recibir siete cuotas más pequeñas, seis en 2021 y una en 2022, simplemente cobrarás un gran pago cuando presentes tus impuestos en 2022.

Si por alguna razón terminas recibiendo más dinero del crédito tributario por hijos del que realmente calificas, es posible que debas devolver parte del dinero al IRS el próximo año. Ese podría ser el caso en los siguientes escenarios:

Si alguien en tu hogar retorna al trabajo u obtiene un empleo mejor pagado este año, lo que aumenta el ingreso bruto ajustado por encima o fuera de un nivel de ingresos anterior.

Si uno de tus dependientes cumple años y queda fuera del grupo de edad que cumple los criterios para ciertos pagos. Por ejemplo, si tu hijo de 5 años cumple 6 años en 2021, eso haría que la familia reciba un pago menor. O si tu hijo de 17 años cumple 18 en 2021, pues ya no cumpliría los criterios para los pagos mensuales. En ambos casos, la familia estaría recibiendo el sobrepago y tendría que devolver parte del dinero al IRS por esos dependientes.

Si hay un cambio de custodia. En una situación de custodia compartida, solo uno de los padres puede reclamar el crédito por un hijo determinado.

Ese tipo de cambios en las circunstancias son una de las principales razones por las que el IRS le está dando a las personas la oportunidad de optar por no recibir los pagos por adelantado.

Para reducir la posibilidad de recibir un sobrepago debes informar al IRS sobre los cambios en tus finanzas, por ejemplo, actualización para el estado civil, dependientes e ingresos.

Es importante saber que si el ingreso bruto ajustado del hogar, o AGI, para 2021 está por debajo de un nivel de ingresos establecido, es probable que no le debas nada al IRS, incluso si recibiste más dinero del crédito tributario por hijos del que técnicamente deberías haber recibido. Esto es lo que el IRS llama "protección de pago" para que las familias de bajos ingresos no tengan que pagar el dinero. Por encima de cierto nivel de ingresos, la cantidad que debe reembolsar aumenta, o se incrementa gradualmente, hasta que terminas adeudando un reembolso completo.

El IRS enviará en enero una carta que te ayudará a determinar si recibiste un pago en exceso y si necesitas reembolsar la totalidad o parte de los pagos por adelantado.

VERIFICA LAS EDADES

Si tus dependientes tienen menos de 6 años al 31 de diciembre, puedes reclamar hasta $3,600 por hijo siempre que cumplas con los requisitos de ingresos. Eso es $1,600 más que los $2,000 que los padres pudieron reclamar en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Esto incluye a los recién nacidos, incluso si nacieron en 2021. A finales de este año, los padres podrán actualizar el IRS con su nueva información de dependientes en un portal en línea para recibir los pagos por adelantado correctos. De lo contrario, los padres pueden presentar un reclamo en su declaración de impuestos el próximo año.

Si tus dependientes tienen 6 años o más al 31 de diciembre, calificarían para hasta $3,000 por hijo durante el próximo año, asumiendo nuevamente que cumples con los requisitos de ingresos. Esto incluye a tus dependientes que tengan 17 años al 31 de diciembre. En años anteriores, los padres solo podían reclamar hasta $2,000 por cada dependiente de 16 años o menos.

También puedes obtener dinero para tus hijos mayores, aunque no es tanto. Puedes reclamar hasta $500 para un joven de 18 años, así como para estudiantes universitarios de tiempo completo de 19 a 24 años.

TABLA DE PAGO POR EDAD DEL DEPENDIENTE

EDAD SUMA TOTAL DEL PAGO 5 años o menos Hasta $3,600 por niño, con pagos mensuales de $ 300 De 6 a 17 años Hasta $3,000 por niño, con pagos mensuales de $ 250 18 años $500 cheque único en 2022 De 19 a 24 años Estudiantes universitarios de tiempo completo reciben cheque único de $500 en 2022

LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA OBTENER LA AYUDA