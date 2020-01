Programando tu TV: Preguntas Frecuentes

TEXAS - Telemundo 39 y Telexitos cambiarán de frecuencia el jueves 20 de junio de 2019. A pesar de que aún nos podrás ver en los canales 39 y 39.2, tendrás que programar tu televisión si utilizas una antena para disfrutar de nuestros programas.

Aquí te compartimos las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes:

¿Por qué debo de programar nuevamente mi televisión?

Esto lo debes de hacer solamente y específicamente el 20 de junio porque es cuando Telemundo 39 y Telexitos cambiarán de frecuencia. Esto solo aplica si utilizas una antena para ver nuestra programación.



¿Qué pasa si no programo mi TV el jueves 20 de junio?

Si utilizas una antena, entonces no podrás ver Telemundo 39 o Telexitos.



¿Qué pasa si programo mi televisión antes del jueves 20 de junio?

No hay problema. Sin embargo, no vas a recibir nuestra nueva frecuencia. Es por eso que le pedimos a todos programar la televisión exactamente el 20 de junio.

¿Por qué esto no afecta a los televisores conectados a cable, satélite o servicios de streaming/conectados por Wifi/internet?

No afecta porque están conectados a otros medios que no utilizan una antena regular.

¿Cómo programo mi televisión?

Puedes presionar aquí o en el siguiente enlace para visitar nuestra página www.telemundo39.com/programar. En esta página te ofrecemos instrucciones específicas para algunas de las marcas más populares de televisión.



¿Qué pasa si programo mi TV y no veo Telemundo 39 o Telexitos?

Espera unos minutos. Puedes consultar el manual de tu televisión y realizar el proceso nuevamente.



No encuentro el manual de mi televisión, ¿qué hago?

Te sugerimos que visites el sitio de internet del proveedor. Ellos frecuentemente suben los manuales para que puedas ver las instrucciones.



¿Quién más puede ayudarme?

Puedes llamar al proveedor de la marca de tu televisión o al lugar donde la compraste.



¿Seguirán siendo Telemundo 39 y Telexitos 39.2?

Sí. Tecnicamente, lo único que cambia es la frecuencia, lo cual permite que veas nuestra señal en tu televisor al usar una antena.



¿Esto también le pasará a otras estaciones de televisión?

Sí. Antes de que se termine el 2019, se espera que 14 estaciones de televisión en Dallas-Fort Worth cambien su frecuencia, lo cual requerirá que hagas este mismo proceso para ver su señal.



¿Por qué estaciones de TV como Telemundo 39 están cambiando su frecuencia?

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) nos ha requerido este cambio. La frecuencia a lo largo del país está siendo reorganizada para hacer un uso más objetivo de la misma. En los próximos 5 años, más de 1,000 televisoras en los Estados Unidos tendrán que cambiar su frecuencia.



¿Por qué utilizar una antena para ver televisión?

El utilizar una antena es una manera de disfrutar gratis de la programación de NBC 5. El utilizar una antena también garantiza la mejor recepción y calidad posible porque es directamente transmitida desde Telemundo 39 hacia tu hogar. La mayoría de negocios que venden productos de electrónica, incluyendo antenas, te ofrecen este dispositivo a bajos precios.



¡Ayuda! Estoy confundido, ¿qué hago?

Telemundo 39 y Telexitos han creado una línea de ayuda y un correo electrónico para responder cualquier duda que tengas. Toma en cuenta que debido al alto número de llamadas, podrías tener que dejar un mensaje, pero te regresaremos la llamada en cuanto sea posible.

Correo electrónico: programar@telemundo.com

Teléfono: 1-855-999-1518