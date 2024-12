¿Qué está abierto y cerrado durante Nochevieja y el día de Año Nuevo?

Aunque las Navidades ya han pasado, la planificación de las celebraciones de Año Nuevo ya está en marcha, y es posible que algunos se pregunten qué tiendas están abiertas para hacer compras de última hora durante Nochevieja y durante el día de Año Nuevo.

Esto es lo que está abierto y cerrado en Nochevieja a medida que se acerca el 2025 y los horarios para el día de Año Nuevo.

Tiendas de alimentos

Muchos supermercados abren en Nochevieja, pero muchos cierran antes.

Las tiendas Costco están abiertas en Nochevieja, pero algunas tienen horarios modificados, abriendo a las 9 a.m. y cerrando a las 6 p.m.

La mayoría de las tiendas Walmart tienen un horario normal el martes, de 6:00 a.m a 11:00 p.m. La mayoría de las tiendas Target abren a las 8:00 a.m. el 31 de diciembre, pero cierran temprano, a las 9:00 p.m.

Farmacias

Se espera que las tiendas Walgreens y CVS abran con su horario habitual en Nochevieja, pero el horario de las farmacias puede variar.

Starbucks

El horario de Starbucks varía según la ubicación y la tienda, según un portavoz, y las tiendas pueden ajustar ocasionalmente sus horarios en función de las necesidades del negocio y de los clientes.

Se recomienda a los clientes que utilicen la aplicación de Starbucks o el localizador de tiendas Starbucks para comprobar los horarios.

¿Están abiertos los bancos en Nochevieja?

La mayoría de los bancos siguen los días festivos de la Reserva Federal, lo que significa que los bancos estarán abiertos el martes 31 de diciembre.

¿Hay correo en Nochevieja?

El Servicio Postal de Estados Unidos está abierto el martes 31 de diciembre, lo que significa que habrá reparto de correo.

Sin embargo, el miércoles 1 de enero, día de Año Nuevo, es uno de los 11 días festivos que la agencia celebra anualmente, lo que significa que no habrá reparto de correo.

¿Está abierta la Bolsa en Nochevieja?

El mercado de valores estadounidense estará abierto el martes 31 de diciembre, en horario de 8.30 a.m. a 4 p.m. CT/9:30 a.m. a 5:00 p.m. ET.

Los mercados de bonos, sin embargo, cerrarán temprano en Nochevieja, a la 1 p.m. CT./2:00 p.m. ET.

El mercado de valores permanecerá cerrado el miércoles 1 de enero de 2025. Los mercados de renta fija también permanecerán cerrados. El horario normal de negociación se reanudará el jueves 2 de enero.

¿Y que pasará con los horarios durante el 1 de enero de 2025, día de Año Nuevo?

El día de Año Nuevo es una fiesta federal, lo que significa que los empleados públicos no tienen que trabajar, los bancos cierran y el correo no se reparte ese día.

No puede decirse lo mismo de las tiendas de alimentación, ya que cada cadena tiene su propio horario y determina si las tiendas abren o no en el día festivo.

Sin embargo, los compradores acostumbrados a Aldi, Costco y Trader Joe's tendrán que ir a otro sitio para hacer sus recados de última hora el día de Año Nuevo, ya que todas las tiendas de esas cadenas cierran para celebrar la festividad.

Por otra parte, las tiendas Walmart, Mariano's, Target operarán con horario normal el día de Año Nuevo, dejando un montón de opciones de comestibles para aquellos que planean una reunión familiar.

Según la página web de Whole Foods Market, la mayoría de las tiendas están abiertas en Nochevieja y Año Nuevo, aunque se recomienda a los clientes que consulten los horarios específicos en su tienda más cercana.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC Chicago. Puedes ver la nota original aquí.

