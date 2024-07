Lo que se sabe del pistolero abatido tras intento de asesinato al expresidente Trump

WASHINGTON DC — El hombre que, según las autoridades, intentó asesinar al expresidente Donald Trump era un joven de 20 años de un suburbio de Pittsburgh, no muy lejos del mitin de campaña donde murió un asistente.

Los investigadores trabajaban este domingo para reunir más información sobre Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, quien, según dicen, abrió fuego desde un tejado fuera del lugar del mitin en Butler antes de ser asesinado por el Servicio Secreto.

Un funcionario del FBI dijo el sábado por la noche que aún no se había determinado un motivo. Los registros judiciales públicos en Pensilvania no muestran casos penales previos contra Crooks.

Trump, el virtual candidato presidencial republicano, dijo en las redes sociales que la parte superior de su oreja derecha fue perforada en el tiroteo. Dos espectadores resultaron gravemente heridos, dijeron las autoridades.

Se encontraron materiales para fabricar bombas dentro del vehículo de Crooks cerca del mitin de Trump y en su casa, según dos funcionarios que no estaban autorizados a hablar públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Este domingo se había establecido un bloqueo para impedir el tráfico cerca de la casa de Crooks, que se encuentra en un enclave de modestas casas de ladrillo en las colinas a las afueras de la ciudad obrera de Pittsburgh. Las patrullas de policía estaban estacionados en una intersección cerca de la casa y se vio a los agentes caminando por el vecindario.

Crooks se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022. El distrito escolar dijo que cooperará plenamente con los investigadores. En 2022, Crooks estuvo entre varios estudiantes que recibieron un premio de matemáticas y ciencias, según un artículo de Tribune-Review en ese momento.

Las inclinaciones políticas de Crooks no quedaron claras de inmediato. Los registros muestran que Crooks estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero los informes federales de financiación de campañas también muestran que dio 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente Joe Biden asumió el cargo.

El FBI dio a conocer su identidad la madrugada de este domingo, horas después del tiroteo. Las autoridades dijeron a los periodistas que Crooks no llevaba identificación, por lo que estaban utilizando ADN y otros métodos para confirmar su identidad.

Las fuerzas del orden recuperaron un rifle estilo AR en el lugar, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.

Los funcionarios dijeron que los agentes federales todavía estaban trabajando para entender cuándo y cómo Thomas Crooks obtuvo el arma.

Tres altos funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos dicen que la persona que disparó contra Trump utilizó un rifle semiautomático, según lo que se encontró en la escena, de acuerdo a informes de NBC News.

Los investigadores están investigando si el arma utilizada por el tirador pertenecía a su padre y había sido comprada legalmente.

Podría decirse que se trata de un rifle de estilo AR, pero según la distancia desde la que disparó el pistolero y según algunas de las fotos que hemos visto, el individuo parece poseer algo más parecido a un rifle de francotirador. Podría ser una modificación legal de un arma normal tipo AR-15.

Dos altos funcionarios informados directamente sobre la investigación del intento de asesinato del expresidente Donald Trump dijeron a NBC News que el motivo del pistolero sigue sin estar claro esta mañana mientras los investigadores intentan reconstruir la cronología de los hechos.

Los funcionarios dijeron que el presunto pistolero, Thomas Matthew Crooks, tiene una presencia limitada en las aplicaciones de redes sociales más utilizadas.

Declaración del Distrito Escolar de Bethel Park:

El distrito escolar de Bethel Park puede confirmar que el presunto pistolero en el intento de asesinato del 13 de julio de 2024 contra el expresidente Donald J. Trump es un graduado de la escuela secundaria Bethel Park. Thomas Matthew Crooks se graduó de la escuela secundaria Bethel Park con la promoción de 2022.

El distrito escolar desea expresar sus sinceros deseos de una pronta y completa recuperación para el Sr. Trump y para los asistentes al evento del sábado que pueden haber sido dañados físicamente o afectados emocionalmente por estos trágicos eventos. Ofrecemos nuestras condolencias especiales a la familia de al menos un asistente que fue asesinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con usted en este momento difícil.

Nuestro distrito escolar cooperará plenamente con la investigación policial activa en torno a este caso y, como tal, estamos limitados en lo que podemos divulgar públicamente.

En el futuro, trabajaremos en estrecha colaboración con los investigadores policiales y compartiremos información según corresponda con respecto a las políticas del distrito escolar, la investigación activa y los protocolos policiales.

De lo contrario, lo dirigiremos a quienes manejan la investigación para obtener más información.

El Pentágono confirmó que el presunto pistolero, Thomas Matthew Crooks, no tiene ninguna afiliación con el ejército estadounidense.

Declaración oficial del general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono:

"En relación con el sospechoso del tiroteo, hemos confirmado con cada una de las ramas del servicio militar que no existe ninguna afiliación militar para el sospechoso con ese nombre o fecha de nacimiento en ninguna rama, componente activo o de reserva en sus respectivas bases de datos".

Hasta el momento, parece que no tiene antecedentes penales, delitos sexuales, permisos de caza o pesca ni permisos de armas ocultas, según los registros públicos.

Indicó la dirección de sus padres como su residencia, según los registros públicos. Su padre, Matthew Brian Crooks, figura como liberal y consejero profesional autorizado, según los registros públicos.

Su madre, Mary Elizabeth Crooks, figura como demócrata y también es consejera profesional autorizada, según los registros públicos. Sus padres tienen 50 años, según los registros públicos.