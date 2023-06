De buscarle Coca-Cola a Trump a presunto cómplice por documentos clasificados: quién es Walt Nauta

NUEVA YORK — Cuando el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal este martes, lo acompañará en la mesa de la defensa un hombre con mucha práctica para estar a su lado: su asistente convertido en presunto co-conspirador, Walt Nauta.

Nauta, un veterano de la Marina que buscaba las Coca-Cola Light de Trump en la Casa Blanca antes de unirse a él como asistente personal en Mar-a-Lago, ahora se encuentra en peligro legal junto con el expresidente. Está acusado de mover cajas de la Casa Blanca por orden de Trump y luego mentir al respecto a los investigadores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Nauta es el último de una serie de personas leales a Trump en enfrentar un posible tiempo en la cárcel después de su trabajo para el expresidente. Michael Cohen, abogado y reparador de Trump desde hace mucho tiempo, pasó más de 13 meses en prisión por pagos que ayudó a organizar durante la contienda presidencial de 2016 para evitar que las mujeres hicieran públicos sus supuestos encuentros sexuales con Trump. Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, acaba de cumplir su condena de tres meses en Rikers Island después de declararse culpable de recibir $1.7 millones en beneficios laborales no declarados.

“La lealtad a Donald Trump es como la Primera Avenida en Manhattan: de un solo sentido. La historia ha demostrado una y otra vez que Donald no se preocupa por nadie más que por sí mismo”, dijo Cohen, quien desde entonces se ha vuelto contra Trump y eventualmente trató de ganarse la indulgencia cooperando con los fiscales.

DE QUÉ SE LE ACUSA A WALT NAUTA

Nauta, según la acusación revelada el viernes, desempeñó un papel crucial en el presunto plan con Trump, quien está acusado de 37 cargos de acaparamiento ilegal de documentos clasificados y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

El gobierno alega que Nauta ayudó a empacar las cajas de Trump antes de que saliera de la Casa Blanca y las movió repetidamente a varias habitaciones en Mar-a-Lago en respuesta a las solicitudes de Trump.

En un momento, alega la acusación, Nauta descubrió que varias cajas se habían caído en la sala de almacenamiento, por lo que su contenido estaba en el suelo. Nauta tomó y compartió fotografías de la escena, que incluían un documento con una marca visible que advertía que estaba restringida solo a la alianza de inteligencia Five Eyes entre EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

La mayoría de los cargos son por retención deliberada de información de defensa nacional.

Nauta fue clave para la investigación de Trump desde el principio, con agentes del FBI interrogándolo sobre el movimiento de cajas dentro de Mar-a-Lago semanas antes de cumplir su orden de allanamiento en la propiedad. Sin embargo, al igual que otros testigos cercanos a Trump, sus respuestas a las fuerzas del orden lo pusieron en peligro legal.

Aunque los fiscales dicen que Nauta movió cajas de documentos a la residencia de Trump para su revisión bajo su dirección, mintió a los agentes al decir que no estaba al tanto de que eso sucediera, según la acusación. Y cuando los agentes le preguntaron si sabía en qué parte de la propiedad se habían almacenado las cajas, dijo: “Ojalá pudiera decírtelo. No sé. Yo, honestamente no lo sé”.

El abogado de Nauta, Stanley Woodward, se negó a responder preguntas sobre los cargos o cualquier esfuerzo para que su cliente se volviera contra el expresidente, pero confirmó que los dos comparecerían juntos.

Las fotos incluídas en sus acusaciones penales federales muestran el mal manejo de documentos clasificados por el expresidente en su casa en Palm Beach, Mar-a-Lago.

LA REACCIÓN DE TRUMP

Nauta enfrenta seis cargos federales, que incluyen conspiración para obstruir la justicia, ocultar corruptamente un documento o registro y hacer declaraciones falsas. Su inclusión en la acusación fue recibida con protesta por Trump, quien elogió a Nauta como “un hombre maravilloso” que había “hecho un trabajo fantástico”.

“Están tratando de destruir su vida, como la vida de tantos otros, con la esperanza de que diga cosas malas sobre ‘Trump’. Es fuerte, valiente y un Gran Patriota. ¡El FBI y el Departamento de Justicia están CORRUPTOS!", escribió.

Ty Cobb, el exabogado de la Casa Blanca que se desempeñó como abogado de Trump durante la investigación de Rusia, dijo que sentía pena por Nauta, a quien describió como un trabajador obediente que “asiente y luego hace lo que le dicen que haga”.

“Creo que Walt es presa fácil para el presidente porque es un patriota dedicado”, dijo. “El momento de mayor orgullo que tuvo fue ser nombrado asistente del presidente y, lamentablemente, el presidente por el que fue nombrado fue Trump”.

Cobb recordó que Nauta pasó por su casa, lo revisó y le trajo gaseosas cuando trabajaba hasta tarde. Dijo que recordaba cómo Nauta notó, después de docenas de hamburguesas sin comer, que Cobb no comía carne y silenciosamente comenzó a sustituirlo por salmón en sus almuerzos.

“Creo que es realmente triste que la gente no haya podido convencerlo de su lealtad fuera de lugar”, dijo Cobb sobre la decisión de Nauta de no cooperar con los fiscales. “Él debería ser un testigo. No debería ser un acusado... Así que creo que es trágico”.

John Dean, el abogado de la Casa Blanca que testificó contra el expresidente Richard Nixon por Watergate y luego cumplió cuatro meses por obstruir la justicia, dijo que aconsejaría a Nauta que actúe contra Trump.

“Podría llegar a un buen acuerdo y ayudar a detenerlo para el gobierno”, dijo en CNN.