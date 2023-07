Recluso de Alabama será el primero en ser ejecutado tras fallos con inyección letal

James Barber, el primer preso que Alabama se prepara para ejecutar desde que una serie de problemáticos intentos de inyección letal provocaron una pausa en las ejecuciones, dice que no tiene miedo de morir esta semana, pero sigue preocupado por la capacidad del estado para llevar a cabo el procedimiento.

Barber, un manitas en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de una anciana propietaria de una casa llamada Dorothy Epps, dijo que es escéptico sobre la revisión "de arriba a abajo" del estado después de una ejecución el verano pasado que involucró un retraso de tres horas y luego dos ejecuciones el otoño pasado que no pudieron completarse debido a las dificultades para insertar líneas intravenosas en las venas de los reclusos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

“No tengo miedo a la muerte”, dijo Barber, de 64 años, en una entrevista telefónica desde el Centro Correccional William C. Holman en Atmore, donde será ejecutado el jueves por la noche a menos que intervenga una corte de apelaciones. “Tengo bastante inquietud sobre el proceso que obviamente no han perfeccionado: estar en sus manos y ser el primero después de que no hicieron una revisión real del protocolo y no hicieron cambios reales”.

Luego de una revisión de tres meses, la gobernadora Kay Ivey anunció en febrero que las ejecuciones se reanudarían después de que el comisionado penitenciario del estado, John Hamm, dijera que se estaban realizando cambios internos, incluido el pedido de nuevos equipos y la garantía de la dotación de personal adecuada. Pero los detalles sobre los hallazgos de la revisión no se dieron a conocer, y los críticos han dicho que una agencia externa debería haber tenido la tarea de evaluar los protocolos de pena capital del estado.

“No sé qué esperar”, dijo Barber. “Pero claro, sé que estoy en las manos de Dios, así que no es miedo. Es dificil de explicar."

Para más información, visita NBCNews.com.