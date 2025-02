Recortes de personal de Trump podrían llevar a los parques y bosques nacionales a un “caos”

El único cerrajero del Parque Nacional de Yosemite en California, el único guardabosques de emergencias médicas en el vecino Monumento Nacional Devils Postpile, un experimentado conductor de trineos tirados por perros en el Parque Nacional Denali de Alaska.

Estos son solo algunos de los miles de empleados de parques y bosques nacionales que fueron despedidos abruptamente la semana pasada por el gobierno de Trump, en lo que algunos llaman la "masacre del Día de San Valentín".

Alrededor de 2,000 empleados recientemente contratados fueron despedidos en el Servicio Forestal de EEUU y se eliminaron otros 1,000 puestos de trabajo en el Servicio de Parques Nacionales. Los despidos, que fueron parte de un esfuerzo más amplio para reducir la burocracia y el gasto federales, han dejado a los trabajadores federales desconcertados y preocupados por el futuro de las tierras públicas.

"Estas personas no son el pantano. No son burócratas", dijo Steve Gutiérrez, de la Federación Nacional de Trabajadores Federales. "Sienten que el gobierno no los respalda".

NBC News habló con 18 empleados actuales y anteriores de parques nacionales y bosques de todo el país. Describieron el trabajo en tierras públicas como un trabajo de ensueño y bromearon diciendo que su bajo salario se compensaba con las hermosas puestas de sol.

A medida que sus filas disminuyen, los guardabosques dicen que menos empleados podrían significar largas filas de entrada, baños sucios y condiciones potencialmente inseguras para los excursionistas y campistas durante la temporada alta de turismo.

"Las tierras siguen estando todas allí, pero no habrá nadie que las administre. Me temo que la gente perderá el acceso si no hay personal para mantener y operar los campamentos, dar servicio a las cabañas, limpiar el baño", dijo el ex técnico forestal Kevin Farrell. "El público no va a recibir servicio".

El verano pasado, Farrell pasó gran parte de su tiempo en el Bosque Nacional Willamette en Oregon limpiando fogatas y baños, recogiendo basura, colocando mapas y carteles informativos en quioscos y patrullando senderos cerca de incendios forestales.

Sus 25 años de experiencia trabajando en terrenos estatales y federales se vieron truncados la semana pasada cuando recibió un correo electrónico de despido, el mismo que se envió a miles de otros trabajadores federales. Decía que su tiempo como empleado en período de prueba en Willamette (había estado en ese puesto durante menos de un año) no cumplía con los estándares de la agencia a pesar de haber recibido evaluaciones de “excedido y superado con creces las expectativas” de los supervisores.

Las tres personas de su equipo fueron despedidas la semana pasada, dijo Farrell. Otras personas dentro de su distrito, incluidas las personas que trabajaban en la recepción y haciendo patrullas en el interior del país, también fueron despedidas. En total, 12 de las 18 personas en su distrito fueron despedidas la semana pasada, dijo.

“Todos y cada uno de los empleados eran servidores públicos comprometidos y dedicados que disfrutaban haciendo su trabajo y venían a trabajar con la actitud correcta”, dijo. “Nuestro supervisor nos llamó ‘el equipo de ensueño’”.

En una declaración enviada por correo electrónico, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que supervisa el Servicio Forestal, dijo que muchos de los puestos eliminados fueron financiados por la Ley de Reducción de la Inflación bajo el mandato del presidente Joe Biden.

“Tenemos la solemne responsabilidad de ser buenos administradores de los dólares de los contribuyentes que el pueblo estadounidense ganó con tanto esfuerzo y de asegurarnos de que cada dólar gastado se destine al servicio del pueblo, no de la burocracia”, se lee en parte de la declaración.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el gobierno de Trump “protegerá los abundantes recursos naturales de Estados Unidos mientras racionaliza las agencias federales para servir mejor al pueblo estadounidense”.

El Servicio de Parques Nacionales no respondió a una solicitud de comentarios.

En el Monumento Nacional Devils Postpile, en el este de California, Alex Wild dijo que a menudo era el primero en llegar cuando un excursionista o un campista experimentaba una emergencia de salud. Hasta la semana pasada, era el único guardabosques certificado de EMT del personal del parque que podía realizar RCP. Ahora le preocupa que la gente tenga que esperar horas para que lleguen los servicios de emergencia locales cuando se encuentren en una situación que ponga en peligro su vida.

“Podría significar la vida o la muerte para alguien que está teniendo una emergencia”, dijo.

Los legisladores demócratas denunciaron los recortes de empleos federales, calificando las ofertas de compra de principios de febrero de “perjudiciales y miopes” en una carta firmada por 20 senadores demócratas.

La carta también advirtió que los recortes masivos podrían crear un “caos de personal” en los parques nacionales.

“Esto no solo amenaza el conjunto completo de servicios para visitantes, sino que podría cerrar parques enteros por completo”, escribieron los senadores.

Kristen Brengel, de la Agencia de Conservación de Parques Nacionales, dijo que las terminaciones reflejan una “mala decisión comercial” del gobierno de Trump. Los parques atraen a millones de visitantes cada año; en 2023, respaldaron aproximadamente 415,000 puestos de trabajo y $55.6 mil millones en actividad económica total, según la carta de los senadores. Son económicamente cruciales para las comunidades de entrada y atraen a una gran base bipartidista que abarca todas las edades y grupos demográficos.

“Los estadounidenses lo han dicho una y otra vez: queremos tener lugares que no estén comercializados”, dijo.

En el Parque Nacional y Reserva Denali en Alaska, los perros de trineo son una de las mayores atracciones para los turistas cada año. La gente llega de todo el mundo para conocer a los guardabosques caninos, aprender sobre el trabajo que hacen en el parque y ver demostraciones.

Mitch Flaherty era parte de un pequeño equipo de perrera que cuidaba a los 31 perros. Su experiencia en el entrenamiento, la alimentación y el manejo de los caninos lo convirtió en un empleado esencial durante la pandemia de COVID, cuando Denali cerró.

Lo óptimo es tener de tres a cinco personas trabajando con los guardabosques de cuatro patas, que participan en tres demostraciones al día durante la temporada alta, dijo. El equipo de la perrera ahora tiene una persona menos después de que Flaherty fuera despedido la semana pasada, lo que podría afectar la forma en que los turistas interactúan con los perros de trineo.

"Si no tenemos suficiente personal, no manejamos a los perros durante las demostraciones", dijo. "Los visitantes siempre se desilusionan si no pueden ver a los perros trabajando y tirando del carro. Definitivamente es la atracción principal".

Recientemente, los recortes de personal en el Servicio Forestal llevaron al cierre de un popular sendero y parque de nieve cerca de Seattle llamado Franklin Falls trailhead, que recibe más de 1,000 visitantes en días concurridos.

“Es un sendero muy popular durante todo el año”, dijo Jon Hoekstra, director ejecutivo de Mountains to Sound Greenway Trust, una organización de conservación sin fines de lucro con sede en Seattle. “No hay personal de primera línea del Servicio Forestal que normalmente estaría allí para la seguridad, para el saneamiento, para la limpieza, para ayudar a las personas en apuros. Esas personas no están allí ahora y no van a estar allí”.

Hoekstra dijo que el Servicio Forestal también estaba en mora con las facturas que su organización sin fines de lucro había presentado para el trabajo de conservación financiado por la Ley Great American Outdoors, que incluía la restauración del hábitat y mejoras en el sendero.

“Congelar esos pagos no tiene precedentes en mis 10 años” con el fideicomiso, dijo Hoekstra. “Es muy inusual. La mayoría de los contratos federales se basan en reembolsos. Entramos para hacer el trabajo y hay un presupuesto y, a medida que se incurren en gastos, presentamos facturas y se pagan”.

Sydney Hansen, una técnica en ciencias físicas de 24 años, dijo que el viernes por la tarde salió de Jewel Cave en Dakota del Sur, la segunda cueva más larga del país, y recibió un mensaje en el que le decían que necesitaba ver al superintendente de inmediato.

Hansen se quitó las rodilleras, el casco, las coderas, la mochila para cuevas y las botas embarradas (después de terminar sus calificaciones para dirigir visitas guiadas a cuevas en el monumento nacional) y comenzó a llorar.

“Nos trataron mal y no lo aprecio en absoluto”, dijo Hansen esta semana. “Estoy orgullosa de todo el trabajo que hice y estaba orgullosa de trabajar para el servicio de parques y sé que esto no es necesariamente culpa del servicio de parques. No estoy feliz ni completamente orgullosa de nuestro gobierno”.

La carta de despido decía que “no había demostrado aptitud o calificaciones para continuar en el empleo” y que su experiencia no se ajustaba a las necesidades del servicio.

Las evaluaciones de desempeño de Hansen, obtenidas por NBC News, sugerían lo contrario. Hansen “supera las expectativas”, según la reseña, que la describe como una persona que aprende rápido, que es “cuidadosa y precisa en todo su trabajo” y que siempre está preparada para las tareas sobre el suelo y debajo de él.

Hansen ofreció visitas guiadas a las cuevas a los visitantes, ayudó a dirigir la exploración en la red de más de 220 millas de cavernas y colaboró ​​con proyectos de biología, cartografía y vida silvestre. La cueva no será tan segura sin ella y los visitantes probablemente no tendrán tantas opciones para recorrerla, dijo Hansen.

