Recursos disponibles para afectados por tornados en el norte de Texas

TEXAS - Decenas de residentes en el norte de Texas resultaron afectados por las tormentas y tornados que ocurrieron el domingo 20 de octubre. Con el fin de ayudar a nuestra comunidad, Telemundo 39 y NBC 5 se han unido para proveer una lista de organizaciones que están apoyando a los afectados.

U.S. Small Business Administation | Website

Residentes de 7 condados que declararon emergencia tras las fuertes tormentas y tornados de octubre podrán solicitar préstamos federales. Visita el sitio de internet para más detalles o llama al 1800-827-5722.

Cruz Roja Americana del Norte de Texas | Website

La Cruz Roja Americana del Norte de Texas siempre está lista para responder ante cualquier desastre natural. La dependencia del norte de Texas ayuda a más de 9 millones de personas, en 121 condados, y está formada por 7 organismos.

Caridades Católicas de Dallas | Website

Los servicios para desastres naturales están designados para ayudar de manera inmediata, y así contribuir con las necesidades de aquellos que han sido impactados por desastres.

Actualizaciones de la ciudad de Dallas | Website

Mantente informado con la última información de la ciudad a través de su sitio de internet.

Communities Foundation of Texas | Website

Esta organización está recaudando fondos para apoyar las necesidades de aquellos que resultaron impactados por las tormentas y el tornado.

Dallas Bar Association | Website

El Programa de Voluntarios de Abogados y Legal Aid of Northwest Texas están ofreciendo ayuda para cualquier persona afectada.

Distrito Escolar de Dallas | Website

Dallas Education Foundation (DEF) junto con Dallas Foundation ayuda al Distrito Escolar de Dallas para recaudar fondos. Si te gustaría hacer una donación para las escuelas afectadas por las tormentas y tornados, puedes donar al Dallas ISD Tornado Disaster Relief Fund.

IRS Tax Relief Information Regarding Disasters | Website

En este sitio podrás encontrar información sobre impuestos para todos aquellos contribuyentes afectados por desastres naturales. Puedes ver la lista de preguntas frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) para detalles sobre cómo se define lo que es un contribuyente afectado.

SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services) | Website

Línea de ayuda de SAMHSA’s para aquellos que sufren de angustia por los desastres naturales.

Salvation Army North Texas | Website

Salvation Army es una de las primeras organizaciones en responder ante cualquier desastre natural.

TBM Texans on Mission | Website

Texas Baptist Men: Texans on Mission ayuda a mejorar las rutinas de todos aquellos afectados por los desastres naturales.

United Way of Metropolitan Dallas | Website

United Way cuenta con múltiples organizaciones para ayudar a la comunidad con problemas complejos, incluyendo ayuda ante desastres naturales.

VolunteerNow | Website

Aquí puedes inscribirte para ayudar a todos aquellos afectados por las tormentas y tornados.

Antes de que ocurra una tormenta

Asegúrate que tus teléfonos y/o tabletas estén cargados ante cualquier situación, para que así puedas seguir nuestra cobertura.

¿Qué hacer durante un tornado?

