Viuda alega que el banco le exigía ir con su esposo muerto a cobrar un cheque del IRS

LOS ÁNGELES - Una televidente de Telemundo 52 estaba desesperada, pues al depositar su cheque de reembolso de los impuestos, el banco no se lo quería pagar porque estaba a nombre de ella y de su esposo, quien acababa de fallecer por COVID-19.

“Yo las quiero mucho”, fueron las últimas palabras del hombre para ella y sus hijas desde el hospital, en enero del 2021, cuando pensó que ya casi lo daban de alta tras estar hospitalizado con COVID-19, pero su situación empeoró de un momento a otro.

“Cuando la gente muere de COVID-19, está bien y de repente, no se sabe”, dijo Soto.

Don Jorge falleció días después, un golpe muy fuerte para la Sra. Soto y sus hijas, emocional y económico, pues era el sustento de la familia.

Por eso, cuando llegó su reembolso de los impuestos a nombre de ambos, pues declaraban en pareja, sintió algo de alivio. Pero, cuando lo depositó, se topó con un problema: en el banco le dijeron que no podría cobrarlo sin él.

“Que tenía que estar vivo para que firmara y recibiera ese dinero”, contó. Les explicó que él había fallecido, y volvió con el acta de defunción para comprobarlo.

Asegura que la llevó tres veces, pero que no pudieron ayudarle, y en lugar de ello, le dijeron que para recuperar esos $2,871, tendría que ir a corte.

“Me dieron un paquete así, diciéndome que tal vez, si yo aplicaba para un abogado gratis, pero que mientras, tenía que llenar esa aplicación de un notario. Solamente una persona que supiera”, explicó.

Sin embargo, eso tampoco funcionó. “Me vine triste con un nudo en la garganta, porque se siente uno mal”, dijo.

Una amiga le recomendó que llamara a Telemundo 52 Responde, por lo que al solicitar los documentos en el banco Chase dijeron que revisarían el caso.

“Me hablaron del banco, que les perdonara, que no sabían por qué no me habían podido ayudar ahí”, dijo. Enseguida le mandaron un cheque, devolviéndole sus $2,871.