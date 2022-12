Entre golpes y disparos: tiroteo en almacén de Amazon acaba con un muerto

CHANDLER- Una persona disparó e hirió a un trabajador contratado afuera de una instalación de Amazon en Arizona antes de que otro trabajador que estaba armado le disparara fatalmente al sospechoso en el estacionamiento el miércoles, posiblemente deteniendo una situación de tirador activo, confirmó la policía de Chandler.

El sospechoso, identificado como Jacob Murphy de 29 años, quien no era un empleado de Amazon, ingresó a los terrenos del complejo de almacenes, ubicado en el área de Mcqueen y Queen Creek en Chandler, y disparó varias veces al trabajador contratado que no estaba armado, alrededor de las 9:30 a.m., detalló la policía en un comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Las autoridades añadieron que el segundo empleado contratado por Amazon después le disparó al sospechoso, quien murió en el estacionamiento de la instalación.

“No sabemos qué llevó a esto. Eso está bajo investigación”, dijo el sargento. Jason McClimans, portavoz de la policía. “Tampoco conocemos la mentalidad del tirador, pero no estamos buscando a ningún otro sospechoso”.

McClimans dijo que el trabajador herido fue hospitalizado en estado crítico, pero se espera que sobreviva. Dijo que el otro empleado contratado de Amazon que disparó fatalmente al sospechoso no resultó herido.

Los nombres del sospechoso y dos empleados contratados no fueron revelados.

Un portavoz de Amazon, Richard Rocha, dijo a AP que la compañía está trabajando con las fuerzas del orden mientras investiga el tiroteo.

Las operaciones en el complejo se suspendieron después del tiroteo y todos los empleados fueron enviados a casa, agregó Rocha. El portavoz de Amazon no dio a conocer de inmediato más detalles sobre las circunstancias del tiroteo o los trabajadores contratados involucrados.

La instalación de Chandler funciona como una zona donde los conductores contratados de Amazon Flex recogen paquetes para entregarlos normalmente el mismo día o al día siguiente a los clientes.

Conoce aquí los detalles.