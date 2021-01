Los médicos “lo daban por muerto”, ahora cuenta cómo sobrevivió al COVID-19 tras un mes en coma

SAN DIEGO, California - Uno de los primeros pacientes que fue tratado por coronavirus en California rompió el silencio sobre su experiencia y su inesperada recuperación tras más de un mes en estado de coma y en un momento en que todo sobre la pandemia era desconocido.

“Me daban 2% de probabilidades de vida", relató Jorge Villanueva, quien hoy agradeció haber vencido la muerte. “El enfermero empezó a gritar que tenía uno de los peores casos de neumonía por COVID-19".

Era el 28 de marzo del 2020, los inicios de la pandemia en Estados Unidos, cuando Villanueva, de 59 años, llegó al Hospital Scripps en Chula Vista temiendo no salir con vida. No fue hasta el 2 de mayo, más de 30 días después que Villanueva despertó del estado de coma.

“Si me hubieran hecho la prueba del coronavirus unos días antes todo hubiera sido diferente, pero no los culpo porque no habían suficientes pruebas de COVID-19 y se las hacían a quienes presentaban esos síntomas que eran los generales", dijo a Telemundo 20.

Ese no era el caso de Villanueva, quien no presentó los síntomas hasta ese momento conocidos del COVID-19.

“Me decían ¿Tiene usted temperatura o falta de respiración? Y les dije no, pero tengo las uñas moradas y diarrea, y me dijeron que tenía que esperar", dijo. "Luego eran más de 105 grados de temperatura y sin poder respirar, tenía mucha agua en los pulmones".

Fue en ese momento en que Villanueva llegó al hospital, luego de haber sido atendido por otro médico.

"El doctor que estaba de guardia ese día me dijo que si hubiera llegado un par de horas más ni siquiera me hubieran hecho nada. Cuando llegué me acabe un tanque (de oxígeno) de 20 litros en 10 minutos porque no podía respirar", señaló.

Y fueron 35 días los que Villanueva estuvo en una cama de hospital luchando por su vida, mientras que en casa su esposa Gloria y su niña Alejandra temían lo peor.

"Nada más le hablaban en la noche y le decían que estaba muy grave y que probablemente no amanecía al día siguiente", dijo.

Así pasaron 30 días y noches, en los que Villanueva estaba en coma y su familia esperaba que ganara la batalla a un virus del que en ese entonces poco se sabía, pero dijo que la cura le llegó como menos lo esperaba.

"Me pusieron en el oído a mi hija, mi hija que cantó nuestra canción favorita y dicen las enfermeras que fue cuando abrí los ojos el 2 de mayo", señaló.

Su recuperación causó una gran sorpresa entre quienes un mes antes casi lo daban por muerto.

"Todos me decían ahí que era un milagro en el estado que llegué y que haya logrado sobrevivir, que era un milagro viviente", apuntó.

Un "milagro" que Villanueva aseguró que le cambio la vida y salud ya que le quedaron varias secuelas. Pero él dijo que el COVID-19 también cambió su forma de ser, ya que ahora más que nunca valora a su familia y amigos.

También dijo que no le desea a nadie por lo que atravesó y pide a aquel que aún se muestre escéptico ante la pandemia, que tome "su calvario" como ejemplo y evite pasar por lo mismo protegiéndose contra el virus.