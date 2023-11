El expresidente Carter, de 99 años, asistiría a los servicios fúnebres de su esposa

ATLANTA, Georgia – El expresidente Jimmy Carter se encuentra en Atlanta y se esperaba que asistiera a los servicios fúnebres en honor a su fallecida esposa y exprimera dama Rosalynn Carter, según una fuente con conocimiento de su paradero.

Carter tenía pautado asistir a una ceremonia este lunes en el Centro Carter, así como a los servicios religiosos el martes en la Universidad Emory, pero la fuente advirtió a NBC News que depende de qué tan bien descanse y cómo se sienta. Un portavoz del Centro Carter confirmó por separado el lunes que Carter asistiría a un servicio de homenaje el martes en la Iglesia Glenn Memorial.

Jimmy Carter, de 99 años, ingresó a cuidados paliativos en febrero y desde entonces rara vez se le ha visto en público.

Su esposa murió el 19 de noviembre en su casa de Plains, Georgia. Tenía 96 años y había ingresado en cuidados paliativos en su casa apenas unos días antes.

Jimmy Carter dijo en un comunicado después de la muerte de su esposa: "Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré. Ella me brindó sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba."

El expresidente cumplió 99 años a principios de octubre y es el exmandatario estadounidense más longevo de la historia.

Él y su esposa hicieron una aparición en septiembre en un festival en su ciudad natal, viajando juntos en una camioneta negra durante el Plains Peanut Festival.

El expresidente ingresó a cuidados paliativos en febrero después de una serie de hospitalizaciones. Ha experimentado una serie de problemas de salud en los últimos años, incluida una pelvis fracturada y un ojo morado por dos caídas distintas en 2019, además de un cáncer que se extendió al hígado y al cerebro, aunque luego se declaró en remisión.

Carter, demócrata, fue elegido presidente en 1976, derrotando al presidente republicano Gerald Ford tras el escándalo de Watergate. Carter cumplió un mandato y perdió su candidatura a la reelección en 1980 ante Ronald Reagan.