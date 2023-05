En video: enorme socavón se traga parte de una calle tras fuga de agua

SAN DIEGO, California - Una fuga de agua tras la rotura de una cañería de 20 pulgadas inundó las calles, ocasionando un enorme socavón en Scripps Ranch Blvd. el viernes por la mañana.

El incidente afectó el tráfico cerca de la preparatoria Scripps Ranch, informó el Departamento de Policía de San Diego.

Según las autoridades, alrededor de las 5:00 a.m., cerca de la intersección de Scripps Ranch Boulevard y Scripps Lake Drive, el agua comenzó a emerger debajo de la superficie de la carretera e inundó el área.

Scripps Ranch Boulevard estará cerrado desde Scripps Lake Drive hasta Meanley Drive hasta nuevo aviso, en lo que se hacen las reparaciones de la tubería. El cierre afectará a los conductores alrededor de Scripps Ranch, que está justo al lado de la esquina de la intersección donde ocurrió el incidente.

Alrededor de las 8:30 a.m., los trabajadores de la ciudad lograron frenar el flujo del agua y momentos después un socavón de alrededor de 20 a 30 pies de ancho se abrió debajo del asfalto.

La causa de la rotura de la cañería no ha sido identificada y el incidente no causó la interrupción del servicio de agua, sin embargo, se esperaba que algunos clientes experimentaran baja presión del líquido. No se reportaron heridos en relación con el incidente.