Juez de California ordena la publicación de las imágenes del ataque a Paul Pelosi

SAN FRANCISCO, California - Las imágenes del ataque contra el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se harán públicas después de que un juez negara el miércoles la solicitud de los fiscales de mantenerlo en secreto.

El juez de la Corte Superior de San Francisco, Stephen M. Murphy, dictaminó que no había motivo para mantener en secreto las imágenes, especialmente después de que los fiscales las reprodujeran en audiencia pública durante una audiencia preliminar el mes pasado, según Thomas R. Burke, un abogado con sede en San Francisco que representó a The Associated Press y una serie de otras agencias de noticias en su intento de acceder a la evidencia.

La Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco entregó la evidencia a Murphy el miércoles luego de una audiencia en la corte. Murphy le pidió a la oficina del secretario de la corte que lo distribuyera a los medios, lo que podría suceder tan pronto como el jueves.

Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, dormía en la casa de la pareja en San Francisco el 28 de octubre cuando alguien irrumpió y lo golpeó con un martillo. Los fiscales acusaron a David DePape, de 42 años, en relación con el ataque.

Durante una audiencia preliminar el mes pasado, los fiscales reprodujeron partes de la llamada al 911 de Paul Pelosi más imágenes de las cámaras de vigilancia de la policía del Capitolio, las cámaras corporales de los dos policías que llegaron a la casa y el video de la entrevista de DePape con la policía.

Pero cuando las organizaciones de noticias pidieron copias de esa evidencia, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco se negó a entregarla. El ataque, que ocurrió pocos días antes de las elecciones intermedias de 2022, provocó una intensa especulación del público que alimentó la difusión de información falsa.

La oficina del fiscal de distrito argumentó que publicar las imágenes solo permitiría que las personas las manipulen en su búsqueda por difundir información falsa.

Pero las agencias de noticias argumentaron que era vital que los fiscales compartieran públicamente su evidencia que podría desacreditar cualquier información falsa que circula en Internet sobre el ataque.

“No se elimina el derecho público de acceso solo por preocupaciones sobre teorías de conspiración”, dijo Burke.

La Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.



Las agencias de noticias que buscaron la publicación de las imágenes incluyen The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The Press Democrat, CNN, Fox News, CBS, ABC, NBC y KQED, un NPR- estación de radio miembro en San Francisco.

DePape se declaró inocente el mes pasado de seis cargos, incluido intento de asesinato. La policía ha dicho que DePape les dijo que había “maldad en Washington” y que quería dañar a Nancy Pelosi porque era la segunda en la línea de la presidencia. Su caso está pendiente.

Los demócratas perdieron su mayoría en la Cámara de Representantes después de las elecciones intermedias. Los republicanos eligieron al representante republicano de California, Kevin McCarthy, como nuevo orador. Pelosi permanecerá en el Congreso, pero renunció como líder demócrata. Fue reemplazada por Hakeem Jeffries de Nueva York.