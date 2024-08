Captado en video: sobrevive a un apuñalamiento y ahora buscan a los agresores

El Departamento de Policía de Santa Ana difundió las imágenes del momento en que un hombre es agredido y apuñalado por tres individuos, quienes lograron escapar.

El ataque ocurrió el martes 6 de agosto, alrededor del mediodía, en la esquina de la avenida Mcfadden y la calle Diamond, en la ciudad de Santa Ana.

La víctima, sangrando y con múltiples lesiones de arma punzocortante en el abdomen, logró caminar una cuadra hasta un centro comercial donde quedó tendido sobre la acera hasta que los paramédicos llegaron para trasladarlo a un hospital cercano.

The Santa Ana Police Department is aware of a video circulating social media showing a disturbing incident where a victim is assaulted and stabbed by three suspects. On Tuesday, August 6, 2024, at approximately 12 p.m., officers were dispatched to… pic.twitter.com/iN1dKT0Sj9