“Eran mis ahorros de toda la vida”: le habrían robado $35,000 con un supuesto boleto ganador de la lotería

Una mujer de la tercera edad de Santa Ana, California, perdió más de $30,000 a manos de unos presuntos estafadores que le pidieron ayuda para cobrar un supuesto boleto ganador de la lotería.

“Es muy triste, no puedo dormir en la noche. Es como un sueño que no puedo despertar, como una pesadilla”, dijo la señora, quien prefirió no revelar su identidad.

Entre lágrimas y rabia, le contó a TELEMUNDO 52 que el hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre, después del mediodía. Fue estafada con un boleto de lotería falso que tenía un supuesto valor de más de $1 millón, explicó.

“Nunca pensé que eran unos maleantes”, indicó. “Con la labia que me hablaban, yo no pensé en eso”, aseguró.

Según cuenta la víctima, una mujer se le acercó en la intersección de las calles Broadway y 15, en Santa Ana. Le habría dicho que era indocumentada y estaba enferma.

“Dijo que necesitaba dinero, porque tenía unos quistes en el ovario y necesitaba una operación”, contó la mujer.

Luego se le habría acercado un hombre, bien vestido, asegurando que era médico y que estaba dispuesto a ayudar. La víctima, junto con los desconocidos, habría abordado un auto para ayudar a la mujer supuestamente enferma a cobrar el boleto.

Luego fueron hasta la casa de la víctima, quien le habría dado a la pareja $35,000 y joyas, a cambio de $100,000.

“Eran mis ahorros de toda la vida desde que trabajé”, dijo la mujer, a quien los presuntos estafadores terminaron dejándola en la calle, sin dinero ni documentos.

La víctima reportó el incidente a la policía de Santa Ana.

Los dos sospechosos son latinos. Al hombre, de unos 40 a 50 años, lo describe como calvo y alto. La mujer tendría unos 20 años y sería delgada. La víctima cree que esa joven tiene el acento de un país centroamericano.

Este tipo de estafas se repiten con frecuencia, especialmente en contra de mujeres de la tercera edad.

“(Les digo) que tuvieran vergüenza, (que vayan) a trabajar y no (estén) estafando a la gente”, sentenció.