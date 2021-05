Senado de Texas aprueba propuesta de ley para portar armas sin permiso

SAN ANTONIO - El Senado de Texas aprobó este miércoles la medida que permitiría que las personas porten un arma de fuego sin una licencia ni verificación de antecedentes.

Se trata del proyecto de ley HB 1927 que ya fue aprobado por la Cámara y que ahora estaría llegando a manos del gobernador Greg Abbott, quien ha dicho lo convertirá en ley.

Si eso ocurre, Texas se uniría a casi dos docenas de estados que permiten algún tipo de porte no regulado de un arma de fuego, pero con la diferencia de que sería el más poblado, de acuerdo con The Associated Press.

Texas ya permite llevar rifles en público sin una licencia. El proyecto de ley propuesto permitiría a cualquier persona de 21 años o más portar una pistola siempre que no tenga condenas por delitos violentos o alguna otra prohibición legal en sus antecedentes.

El proyecto de ley no evitaría que las empresas prohibieran las armas en su propiedad y se mantendrían las verificaciones de antecedentes federales para algunas compras de armas.