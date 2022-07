“Señor no me puedo morir, tengo dos hijos”: joven boricua habla tras sobrevivir derrame cerebral

KISSIMMEE, Florida - Una joven de padres puertorriqueños casi pierde su vida después de sufrir un accidente cerebrovascular, una enfermedad que afecta a miles de personas al año en Estados Unidos.

A poco tiempo de dar a luz le ocurrió lo impensable.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“De momento fui a bajarme a poner algo en el piso y cuando me bajé ahí yo grité me voy a marear, me estoy mareando y como que me fui”, dijo Nathalie Pérez, quien se enteró de que es propensa a los coágulos de sangre por una condición médica que tiene conocida como síndrome antifosfolipídico.

Con tan solo 22 años, Nathalie Perez sufrió un derrame cerebral que le provocó una parálisis en el lado izquierdo del rostro y le impedía hablar. Su condición fue tratada de emergencia en HCA Florida Osceola Hospital.

“Yo empecé a llorar. Yo no podía hablar. Yo no me podía mover pero las lágrimas se me salían y ahí fue que una enfermera me dijo que todo iba a estar bien. En mi mente, yo le quería decir que no estaba asustada por mí. A mi no me importa lo que me pase a mí, no me importa si me quedo así, lo que a mí me importa son mis hijos”, agregó Nathalie Perez.

“Generalmente es más común en personas mas avanzadas en edad porque empiezan a tener complicaciones pero en personas jóvenes también puede pasar cuando tienes problemas genéticos de coagulación o un problema autoinmune como el caso de Nathalie”, comentó Avi Landman, doctor del Departamento de Neurología de HCA Florida Osceola Hospital. Este hospital recientemente recibió un reconocimiento por su compromiso de brindar atención de alta calidad para pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares.

“El doctor me decía que estaba negando mis síntomas y en mi mente yo pensaba—porque aún no podía hablar— ¿Cómo que yo me estoy negando? Fue muy frustrante. Era como una batalla entre lo que estaba pasando y lo que yo pensaba”, compartió Pérez.

Nathalie Pérez negaba sus síntomas hasta que la realidad se hizo evidente ante sus ojos: “Cuando yo estaba en la habitación me fui a chequear para ver la cadena [que tenía puesta] y ahí me di cuenta que no podía alzar mi mano”.

Un derrame cerebral puede ser más común de lo que se piensa. Según el doctor Avi Landman, aproximadamente 800,000 personas sufren de derrames cerebrales en Estados Unidos al año. Por eso es importante que sepa reconocer los síntomas a tiempo.

“El lado de mi cara se me cayó como un stroke, los ojos se me viraron para atrás. Yo solo veía lo blanco y de ahí solo recuerdo los gritos. Recuerdo cuando vino la ambulancia”, dijo Pérez.

Los síntomas pueden ser detectados usando el acrónimo “RAPIDO”. “R de rostro por si hay alguna asimetría o alguna parte del rostro caída. La A de actuando confusamente. Luego P si pierde la función de un brazo o una pierna o debilidad. I si hay algún impedimento visual. D por dificultad al hablar y O es obtener ayuda rápidamente. Llamar al 911,” explicó el Doctor Landman.

Problemas como tener la presión alta o diabetes pueden elevar sus probabilidades de sufrir un derrame cerebral pero si toma las precauciones adecuadas como hacer ejercicios constantemente, mantener una dieta saludable y hacerse sus chequeos regulares en el médico usted puede disminuir sus probabilidades.

Si la madre de Nathalie no hubiera reconocido sus síntomas a tiempo, la historia hubiese sido distinta. Pero gracias a la ciencia, Nathalie está casi recuperada del todo y da gracias a la vida por una segunda oportunidad.

“Yo tuve mucha confianza e los doctores y eso fue lo que me trajo back... Yo solo decía señor yo no me puedo morir yo tengo dos hijos. Señor yo no me puedo morir yo tengo dos hijos”, agregó.