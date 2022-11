Sindicato de pilotos de American Airlines rechaza nueva propuesta de contrato

El sindicato de pilotos de American Airlines informó hoy que su junta directiva rechazó un acuerdo tentativo para un nuevo contrato, el último de una serie de contratiempos en las conversaciones laborales entre las principales aerolíneas estadounidenses.

La Asociación de Pilotos Aliados, que representa a unos 15,000 pilotos de American Airlines, dijo que su junta votó en contra del acuerdo provisional 15-5. La propuesta exigía aumentos del 12% para los pilotos a la fecha de la firma del contrato, más un 5% después de un año y un 2% después de dos años, según una copia del acuerdo principal.

American no hizo comentarios de inmediato.

El rechazo se produce un día después de que los pilotos de United Airlines rechazaran un acuerdo que habría incluido aumentos de aproximadamente el 15%.

Los sindicatos están presionando por salarios más altos y mejores horarios, entre otras mejoras, en nuevos acuerdos laborales. La pandemia de Covid-19 había suspendido las conversaciones laborales, ya que las aerolíneas se concentraron en superar una caída masiva en la demanda de viajes.

"No podemos votar para aprobar un [acuerdo tentativo] que no aborde adecuadamente los elementos de calidad de vida de nuestros pilotos de línea", dijeron los representantes sindicales con sede en el centro del Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth de American en una nota a los pilotos antes de la votación. "La empresa ha devuelto una propuesta que no solo es insatisfactoria en estas áreas, sino que también demuestra una completa falta de comprensión de la importancia de estos temas para usted".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leslie Josephs para nuestra cadena hermana CNBC.com