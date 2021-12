Queda poco tiempo para reclamar un cheque de estímulo adicional de hasta $1,400

Ciertos contribuyentes tienen hasta el 31 de diciembre para reclamar un cheque de estímulo adicional de hasta $1,400. Pero si aún no presentas impuestos del 2020, tendrás que emprender pasos adicionales para obtener ese dinero antes de que culmine el 2021, siempre que cumplas los criterios.

El IRS explica en su hoja informativa que los pagos "plus-up" son cheques de estímulo adicionales que se envían a los contribuyentes que obtuvieron el tercer cheque de estímulo de $1,400 con base en su declaración de impuestos de 2019, o bien, en la información registrada en el sistema de la Administración del Seguro Social.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Millones de estadounidenses han recibido tres cheques de estímulo desde marzo de 2020, pero a principios de este año, el IRS comenzó a distribuir "pagos adicionales" o plus-up a quienes recibieron un cheque de estímulo con una cantidad menor de lo que les correspondía con base en sus ingresos y dependientes.

El IRS pudo "enviar de forma automática un tercer pago a las personas que no presentaron una declaración de impuestos, pero que recibieron beneficios de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), beneficios de jubilación ferroviaria, Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI) o beneficios de Asuntos de Veteranos", se lee en la hoja informativa de la agencia.

Además, muchos de esos cheques se enviaron a personas que aún no habían presentado una declaración de impuestos de 2020, por lo que la agencia tomó como base los ingresos de 2019. Si existe una discrepancia y en 2020 obtuvistes menos ingresos, entonces el IRS tendría que pagarte la diferencia mediante un pago plus-up.

¿QUIÉN PODRÍA CALIFICAR PARA LOS PAGOS ADICIONALES?

Si tus ingresos fueron más bajos en 2020 que en 2019, entonces podrías cumplir los criterios para reclamar el pago adicional.

Personas que reclamaron en 2020 a un dependiente anciano o con discapacidad, así como estudiantes universitarios.

Personas que recibieron beneficios de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), beneficios de jubilación ferroviaria, Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI) o beneficios de Asuntos de Veteranos.

El tercer monto del pago de impacto económico fue de:

$1,400 para una persona con un número de Seguro Social válido ($2,800 para personas casadas que presentan una declaración conjunta si ambos cónyuges tienen un número de Seguro Social válido o si uno de los cónyuges tiene un número de Seguro Social válido y el otro cónyuge era miembro activo de las Fuerzas Armadas en cualquier momento del año tributario).

$1,400 por cada dependiente calificado con un número de Seguro Social válido o un Número de Identificación del Contribuyente en proceso de adopción emitido por el IRS.

TELEMUNDO 47 te explica qué esperar cuando presentes tus impuestos el próximo año.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA RECIBIR UN PAGO?

Una vez que un contribuyente haya presentado una declaración de impuestos de 2020, el IRS podrá evaluar si cumples o no los requisitos para reclamar el pago. El IRS señala que "evaluará de forma automática si un contribuyente cumple los criterios después de procesar la declaración de impuestos de 2020. Los contribuyentes no tendrán que tomar ninguna acción que no sea presentar una declaración de impuestos de 2020 tan pronto como sea posible para dar tiempo del IRS para procesar un pago adicional antes de fines de 2021".

El Plan de Rescate Estadounidense le dio al IRS hasta el 31 de diciembre para emitir los pagos adicionales. Entonces, si no aún no declaras tus impuestos de 2020, tendrás hasta esa fecha para reclamar el pago y recibirlo a principios de 2022.

La fecha límite para presentar una declaración de impuestos de 2020 y, por lo tanto, recibir el pago adicional es el 31 de diciembre de 2021, por lo que es mejor actuar lo antes posible.

Para recibir el pago antes de finales de 2021, debes presentar esa declaración de impuestos con algo de tiempo de sobra, para que pueda ser procesada y el pago pueda ser enviado a tu cuenta bancaria o buzón.

¿QUÉ MÁS NECESITO HACER?

Una vez que hayas presentado tu declaración de impuestos de 2020, solo queda esperar a que el IRS evalúe si calificas para recibir el pago adicional, ya que la agencia tendrá que establecer la diferencia de ingresos entre tu declaración de 2019 y la de 2020.

¿QUÉ PASA SI NO HE RECIBIDO NINGÚN CHEQUE DE ESTÍMULO?

Si no recibiste un cheque de estímulo en 2021, podrás reclamar el crédito fiscal de Reembolso de Recuperación cuando presentes tus impuestos en 2022.

Si seleccionas este reembolso, el IRS revisará tus archivos, se asegurará de que no hayas recibido un cheque y, si calificas, el total se agregará a tu reembolso final.

¿QUÉ ES EL AVISO 6475?

El IRS enviará a principios de 2022 el Aviso 6475 a la dirección registrada por la agencia. El documento confirma el monto total del tercer pago de impacto económico y cualquier pago adicional que un contribuyente haya recibido para el año tributario 2021. Lo recomendable es conservar los documentos con tus registros tributarios en caso de que necesites reclamar un pago adicional.