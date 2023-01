Sospechoso roba ambulancia a punto de ser ocupada por paciente

La policía está buscando a un sospechoso que robó una ambulancia en San Francisco el lunes por la noche.

Todo esto sucedió cuando los paramédicos estaban en el proceso de llevar a un paciente a la ambulancia en el área de la avenida 47 y la calle Irving a las 6:42 p.m.

La Patrulla de Caminos de California pudo ubicar la ambulancia usando GPS y la persiguió por los condados San Mateo y Alameda antes de que llegara a las calles de la ciudad de Oakland, dijo el Departamento de Bomberos de San Francisco.

El CHP detuvo la persecución por precaución para otros conductores y finalmente encontró la ambulancia abandonada en una calle cercana.

El sospechoso no ha sido identificado ni encontrado, dijeron los bomberos.

El paciente que debía subir a la ambulancia no resultó herido y fue trasladado al hospital.

Ningún personal de emergencia resultó herido tampoco, dijeron los bomberos.

"Este acto no provocado es alarmante y pone en peligro no solo a este paciente y a los equipos, sino también a innumerables emergencias a las que este equipo no podrá responder ahora", dijo el capitán Jonathan Baxter de SFFD.