Retiran del mercado golosinas para perros por una posible contaminación con salmonella

Stormberg Foods está retirando varias marcas de sus productos de golosinas para perros debido a preocupaciones de contaminación por salmonella, anunció el martes la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La compañía con sede en Carolina del Norte está retirando varios tamaños y lotes de sus golosinas para perros Beg & Barker Chicken Breast Strips, Billo's Best Friend Chicken Breast Strips Dog Treat y Green Coast Pets Chicken Crisps Dog Treat.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las golosinas afectadas se distribuyeron entre el 8 y el 22 de junio y se enviaron "en todo el país a establecimientos minoristas y consumidores a través de Internet".

El retiro incluye:

Bolsas de 1, 4 y 10 onzas de tiras de pechuga de pollo para perros Beg & Barker con fechas de vencimiento entre el 06/06/23 y el 23/06/23 (todos los números de lote)

Bolsas de 4 onzas de tiras de pechuga de pollo Billo's Best Friend con fechas de vencimiento entre el 06/06/23 y el 23/06/23 (todos los números de lote)

Bolsas de 4 y 8 onzas de papas fritas de pollo Green Coast Pets con fechas de vencimiento entre el 06/06/23 y el 23/06/23 (todos los números de lote)

El retiro se emitió después de que el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte notificara a la compañía el 6 de julio que una muestra que recolectaron dio positivo por salmonella.

Las mascotas infectadas con salmonella pueden estar letárgicas y tener diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Algunas mascotas solo pueden experimentar sistemas de disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. Es posible que las mascotas sanas infectadas con salmonella no muestren síntomas, pero pueden ser portadoras e infectar a otros animales o humanos.

La FDA dijo que si su mascota ha consumido los productos retirados y tiene estos síntomas, debe comunícarse con su veterinario.

Aún no se han reportado enfermedades, dijo la FDA.

Se insta a los consumidores que compraron estos productos y/o tienen mascotas que se enfermaron a que notifiquen a Stormberg Foods por correo electrónico a stormbergship@gmail.com con toda la información del producto para su devolución o disposición adecuada.

Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con el departamento de atención al cliente al 919-947-6011, de lunes a sábado, de 3 a.m. a 9 p.m, hora del este.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.