En NY: oficial se disculpa tras arrodillarse en protesta por la muerte de George Floyd

NUEVA YORK - Un teniente de la policía de Nueva York que se unió a los manifestantes arrodillándose mientras salían a las calles para exigir el fin al abuso policial tras la muerte de George Floyd ahora dice que lamenta el gesto simbólico.

En un correo electrónico obtenido por NBC New York, el teniente Robert Cattani del Cuartel Sur de Midtown el 3 de junio se disculpó con sus colegas, diciendo que tenía problemas para dormir ya que "tomó una decisión horrible de ceder ante una multitud de demandas de manifestantes y se arrodilló junto a varios otros oficiales ".

Durante dos semanas seguidas, miles de neoyorquinos marcharon en honor a Floyd, un hombre negro que fue asesinado después de que un oficial de policía en Minneapolis se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos. Los manifestantes en toda la ciudad y en todo el mundo se arrodillaron y levantaron los puños para abogar por la justicia racial en los días posteriores a la falta inicial de cargos contra el oficial Derek Chauvin y otros policías que estaban allí.

Incluso el Jefe de Departamento de Policía de Nueva York, Terrance Monahan, se unió a los manifestantes para arrodillarse. Aunque la mayoría de la gente en la multitud aplaude cuando los policías se unieron a ellos en solidaridad, algunos han criticado la acción como un truco publicitario porque prefieren ver cambios en la política.

En el correo electrónico enviado a sus compañeros de trabajo, Cattani dijo que la acción "va en contra de todos los principios y valores que defiendo". El Post informó por primera vez en el correo electrónico.

"Sé que estuvo mal y algo por lo que me avergonzaré y humillaré por el resto de mi vida. Todos sabemos que el agujero en Minneapolis estuvo mal, pero no reconocemos los errores de otros oficiales". no culpe a nadie más que a mí por no defender mi posición ", continuó.

Cattani no mencionó por qué cree que su acción el 31 de mayo en Foley Square fue incorrecta, pero escribió que incluso consideró abandonar el departamento por eso.

Si bien las protestas han sido en gran medida pacíficas, especialmente durante el día cuando Cattani fue visto arrodillado, el teniente dijo que no sabía cómo habrían reaccionado los manifestantes si él y los otros oficiales no aplacaran su llamado a arrodillarse.

"No consideré la consecuencia o los hechos de lo que estaba haciendo", escribió Cattani. No está claro qué consecuencia enfrentó por arrodillarse.

"Pasé la primera parte de mi carrera prosperando para construir la reputación de un buen policía", continuó. "Lo tiré todo a la basura el domingo".

La nota del teniente llega inmediatamente después de varios proyectos de ley de reforma policial aprobados por legisladores del estado de Nueva York, incluido uno que hace públicos los registros disciplinarios de los oficiales de policía.

En declaraciones directas a los oficiales el jueves, el Comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo que los oficiales deben escuchar el sentimiento público y por qué están protestando.

"Escuché a los oficiales de policía esta semana hablar sobre cómo podría la gente sentirse así. Cuanto más rápido nos demos cuenta de eso, más rápido llegaremos a una solución ", dijo Shea.