Termina la moratoria del pago de las deudas estudiantiles: lo que debes saber

NUEVA YORK — Los intereses sobre los préstamos federales para los estudiantes en Estados Unidos han empezado a acumularse otra vez después de una moratoria de tres años debido a la pandemia de COVID-19. La moratoria acaba de finalizar y los pagos se reanudarán en octubre.

No hay que caer en el pánico, ya que falta un mes para empezar a pagar las cuotas.

Esto es lo que hay que saber sobre los préstamos estudiantiles:

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

El primer paso es entrar a tu cuenta de StudentAid.gov y verificar cuál es tu empresa de servicios de préstamo (loan servicer). Muchas cambiaron durante la pandemia, así que la que te corresponde puede no ser la misma que en marzo de 2020.

Una vez identificado tu loan servicer, entra a la cuenta que tienes con él para acceder al balance de tu préstamo, monto de la cuota mensual y tasa de interés.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute of Student Loan Advisors (Instituto de Asesoría sobre Préstamos Estudiantiles) recomienda que actualices tus datos en tu loan servicer para tener la seguridad de recibir todos los mensajes importantes.

¿CÓMO AVERIGUO MI TASA DE INTERÉS?

Las tasas de interés han aumentado significativamente desde la pandemia, pero la mayoría de los beneficiarios de préstamos estudiantiles mantienen la misma tasa de interés que antes de la moratoria de pagos.

La tasa puede haber cambiado si, por ejemplo, consolidaste tus préstamos durante la pandemia. Si no sabes a ciencia cierta si cambió tu tasa, puedes verificarlo en tu cuenta online.

Bajo el llamado plan SAVE, por sus siglas en inglés, aquellos que recibieron un préstamo original de 12,000 dólares o menos, por ejemplo, verán su deuda perdonada al cabo de 120 pagos.

¿CÓMO SÉ CUÁNTO DEBERÉ PAGAR?

Los beneficiarios de préstamos estudiantiles pueden averiguar el monto de sus cuotas mensuales en sus cuentas con su loan servicer. Si no sabes cuál es tu loan servicer, entra a tu cuenta en StudentAid.gov.

¿QUÉ PASA SI MIS CUOTAS SON DEMASIADO ALTAS?

Si piensas que te resultará difícil pagar tus cuotas, tienes varias opciones.

A finales de junio, el presidente Joe Biden anunció un período de gracia de 12 meses para ayudar a los beneficiarios que tienen problemas para reanudar el pago de sus cuotas.

Puedes y debes pagar tus cuotas durante los primeros 12 meses al reanudarse los pagos, pero si no lo haces, no caerás en riesgo de mora ni esto afectará tu historial crediticio. Los intereses se aplicarán, pagues o no.

Mayotte recomienda que estudies si estás habilitado para entrar en un plan de pagos basado en los ingresos.

Los beneficiarios pueden utilizar la herramienta de simulador de préstamos en StudentAid.gov o en el sitio web de TISLA para encontrar el plan más adecuado a sus necesidades. Las calculadoras te darán el monto de cuota mensual en cada plan disponible, así como los costos a largo plazo.

El año pasado, el gobierno anunció un nuevo plan de pagos basado en los ingresos. El plan SAVE ofrece algunas de las condiciones más benignas. En este plan, los intereses no se acumularán, en tanto los beneficiarios efectúen los pagos regularmente.

Todavía es posible que el plan SAVE enfrente recursos legales como el que llevó a la Corte Suprema a anular la propuesta de Biden de cancelación masiva de los préstamos estudiantiles.

¿CÓMO PUEDO REDUCIR LOS COSTOS AL PAGAR MIS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Si te anotas en pago automático, el loan servicer reduce tu tasa de interés en 0.25%.

Los planes de pago basados en los ingresos no son convenientes para todos. En todo caso, si sabes que con el tiempo estarás habilitado para la condonación bajo el programa Public Service Loan Forgiveness (condonación de préstamo por servicio público), tiene sentido que pagues lo menos posible, ya que el balance de tu deuda será cancelado una vez completada esa década de pagos.

Reevalúa tu cuota mensual durante la temporada de pago de impuestos, cuando ya dispones de toda tu información financiera. “¿Tienes los recursos para aumentarla? ¿O tienes que reducirla?”, dijo Mayotte.

Divide tus cuotas de la manera que te resulte más conveniente. Podrías pagar dos veces por mes en lugar de una sola suma mensual grande.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

Mayotte recomienda permanecer atento a las estafas. Nunca debes pagar para que te ayuden con tus préstamos ni para solicitar programas como los de pago basado en los ingresos o el PSLF.

“Vivimos tiempos extraordinarios. Y desgraciadamente, esto crea toda clase de argumentos creíbles para los estafadores que andan por ahí”, dijo Mayotte.

Para protegerte de las estafas, el Departamento de Educación recomienda que conozcas sus direcciones oficiales de correo electrónico, verifiques si hay errores de tipeo en la publicidad y jamás des a conocer a nadie los datos para entrar en tus cuentas.