Bienvenido 2022: revive el descenso de la esfera de Times Square

El año 2021 finalmente ha llegado a su fin.

Aunque muchos eligieron celebrar en casa debido al aumento de casos de COVID-19, una multitud de aproximadamente 15,000 espectadores en persona vinieron de todo el país y del mundo para ver caer la esfera en Times Square. Puedes revivir la caída de la pelota en el video de arriba.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los visitantes a Times Square esta víspera de Año Nuevo", dijo Tom Harris, presidente de Times Square Alliance. "Nuestro objetivo es tener un evento seguro y responsable para que el mundo lo vea".

El alcalde Bill de Blasio, cuya administración culminó al filo de la medianoche, dijo que las festividades en Times Square "mostrarán al mundo que la Ciudad de Nueva York lucha para superar la crisis".

Luego después de la medianoche, Eric Adams prestó juramento en Times Square como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Expresó su esperanza el jueves de que 2022 sería "un nuevo comienzo de nuestra capacidad de recuperación".

El icónico descenso de la esfera de Times Square es una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes e históricas del mundo. En los últimos años, hasta 100,000 personas solían pasar la víspera de Año Nuevo en la famosa plaza, y millones más lo veían en casa por televisión.

Pero este año el festejo será menos multitudinario. El alcalde Bill de Blasio declaró la semana pasada que solo 15,000 personas totalmente vacunadas podrán ingresar a las áreas de observación el 31 de diciembre.

La primera celebración en Times Square fue un espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar en 1904 por The New York Times para inaugurar su nueva sede en la zona. Y la primera celebración de descenso de la esfera de Nochevieja en la cima de One Times Square ocurrió tres años después, en 1907.

Desde entonces, se han diseñado siete versiones de la esfera para darle la bienvenida al Año Nuevo. El evento del año pasado, por ejemplo, quedó enmarcado por números de dos metros de altura y un peso de 1,080 libras.